Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω διπλωματικών διεργασιών και συνομιλιών για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τη μείωση της έντασης στην περιοχή και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά.

Το Ιράν είναι έτοιμο να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις σε ζητήματα που αφορούν την «τιμή και αξιοπρέπεια» της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC, τόνισε πως η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δεχθεί διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχου σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας από την Τεχεράνη έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν διαμήνυσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν δεν θα υποκύψει σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες δυτικές δυνάμεις, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς επαφές για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ… είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα. Όμως η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».

Η Τεχεράνη επιμένει διαχρονικά ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, επικαλούμενη ακόμη και θρησκευτική οδηγία του ανώτατου ηγέτη της χώρας κατά της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής.