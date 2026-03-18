Παρών στην ψηφοφορία για τον αντικαταστάτη του στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, που προέρχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, κράτησε αποστάσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας ήταν μέρος μέχρι πρότινος. Αντί να καθίσει σε γνώριμα «λημέρια», στα έδρανα δηλαδή που κάθονται οι «πράσινοι» βουλευτές, επέλεξε να καθίσει σε εκείνα του ΚΚΕ, αιφνιδιάζοντας πολλούς από τους παριστάμενους.

Το στιγμιότυπο φυσικά και δεν πέρασε απαρατήρητο και σχολιάστηκε με χιούμορ από κάποιους. «Αλλού τον περιμέναμε, αλλού εμφανίστηκε», ήταν ένα από τα σχόλια που ακούστηκαν στα πηγαδάκια που στήθηκαν αμέσως μετά την ψηφοφορία.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση έχει τη δική της σημασία.

