«Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν την έχει. Αυτή είναι η αλήθεια», ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Με αιχμές προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ολοκλήρωσε την κοινοβουλευτική του πορεία ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή πριν παραδώσει την έδρα του, μετά από 17 χρόνια παρουσίας.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη διαδρομή του, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ «σιωπηλός ούτε αμέτοχος», ενώ υπογράμμισε πως λειτούργησε με βάση τη συνταγματική αρχή ότι «ο Βουλευτής βούλεται ελεύθερα». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση του σε κρίσιμες περιόδους, επισημαίνοντας ότι «πάλεψα να μείνει η χώρα στην Ευρώπη και στο ευρώ με μεγάλο προσωπικό κόστος».

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος της τοποθέτησής του αφορούσε την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις επιλογές της ηγεσίας. «Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν την έχει. Αυτή είναι η αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η αλήθεια δεν διαγράφεται με μια κομματική απόφαση».

Αναφερόμενος στη δική του διαγραφή, σημείωσε: «Όταν βρέθηκα σε δυσαρμονία με τις απόψεις της ηγεσίας, διατύπωσα τη γνώμη μου. Δεν άρεσε στην ηγεσία και αποφάσισε να με διαγράψει», για να συμπληρώσει με νόημα ότι «ελπίζω το παράδειγμά μου να γίνει κατανοητό και στην ηγεσία του κόμματος».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη στρατηγική του κόμματος, τονίζοντας πως «οι επιλογές της ηγεσίας δείχνουν δυσαρμονία με τις ανάγκες του λαού», ενώ προειδοποίησε ότι «ο θρίαμβος στους κομματικούς μηχανισμούς είναι παροδικός».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι παραδίδει την έδρα του «χωρίς καμία προσωπική επιδίωξη», υπογραμμίζοντας: «Δεν διαπραγματεύομαι την εντολή των πολιτών».

Όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον χειροκρότησαν, εκτός από τον Γιώργο Νικητιάδη.

Μάλιστα, τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν. Ο λόγος για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Τάσο Νικολαΐδη, την Ευαγγελία Λιακούλη και τη Χριστίνα Σταρακά.