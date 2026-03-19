Μηνύματα τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσίασε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα και δημόσια τις σκέψεις του για την Εξωτερική Πολιτική, ενώ την ίδια ώρα, έδινε το σύνθημα για το «νέο κίνημα» που δημιουργείται μέσα από τη διαδικασία ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης.

«Είναι η ανάγκη για κάτι νέο»

Πλέον, είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει δυναμικά στη πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας, μέσα από έναν καινούργιο πολιτικό φορέα. Και οι πιο δύσπιστοί, το βράδυ της Τετάρτης, θα αντιλήφθηκαν ότι δεν σκοπεύει να κάνει πίσω.

Αντίθετα, σκοπεύει να κινηθεί ακόμα πιο δυναμικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Και από τον Έβρο, θέλησε να στείλει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι «είναι ανάγκη για κάτι νέο».

«Ένα νέο ξεκίνημα που βάζει στο επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη. Τη μείωση των ανισοτήτων και την αποκατάσταση του αισθήματος δικαιοσύνης στην κοινωνία. Τον πατριωτισμό με όρους ευθύνης και αλληλεγγύης. Με σταθερή εθνική πυξίδα. Και πάνω απ’ όλα με εντιμότητα», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του.

Και όπως είπε, μέσα από τις διεργασίες της ανασύνθεσης της προοδευτικής παράταξης, γεννιέται κάτι βαθύτερο. «Ένα νέο κίνημα. Που χτίζεται με συμμετοχή νέων και παλιών. Με ανθρώπους χωρίς πολιτικό παρελθόν, αλλά και άλλους με πολιτική εμπειρία και γνώση. Με όλες τις γενιές να δηλώνουν το παρόν. Τη γενιά του Πολυτεχνείου, της Μεταπολίτευσης, τους Μιλένιαλς αλλά και την Gen Z, τη νέα γενιά», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Η κατεύθυνση της «πυξίδας»

Και αν το πολιτικό πλαίσιο είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους υποστηρικτές του και συνολικά τους προοδευτικούς ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον για τις κινήσεις του, η πρώτη αναλυτική και δημοσία παρουσίαση της «Πυξίδας», κεντρίζει σίγουρα το ενδιαφέρον, συνολικά.

Η πρώτη αναφορά στον νέο προσανατολισμό που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα σε αυτό το ασταθές διεθνές περιβάλλον, έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Γράφτηκε στην «Ιθάκη» και από χθες, πήρε «σάρκα και οστά» καθώς παρουσιάστηκε διά στόματος του πρώην πρωθυπουργού.

Πρόκειται για τις προτάσεις του για την Εξωτερική Πολιτική της χώρας, οι οποίες «συμπυκνώνονται» στον όρο «Εθνικής Πυξίδας» και στο σύνθημα «Ισχυρή Ελλάδα, Ελλάδα που διεκδικεί», οι οποίες περιλαμβάνουν έξι θέσεις για το σήμερα και το αύριο.

Τα έξι σημεία της εθνικής πυξίδας του πρώην πρωθυπουργού, περιλαμβάνουν τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και την Τουρκία, το Κυπριακό, την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον δρόμο για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά και το μεταναστευτικό. Ο κ.Τσίπρας, μίλησε για μια Εξωτερική Πολιτική «που να μην έχει κολλημένη τη βελόνα της στην Ουάσιγκτον και το Βερολίνο. Που να έχει σημείο αναφοράς τα εθνικά μας συμφέροντα και την Ευρώπη. Αλλά να μπορεί να κινείται και στη Δύση και στην Ανατολή. Και στον Βορρά και στον Νότο».