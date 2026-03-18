Τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρώην γενικό γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιό του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, «έδειξε» για ακόμα μια φορά ως ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς του σκανδάλου των υποκλοπών, ο Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.

«Δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν ένας οργανωμένος μηχανισμός. Στόχευε πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες, ακόμη και την ίδια την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη, ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου.

Κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης», ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην πρόσφατη απόφαση της δικαιοσύνης που ρίχνει από 126 χρόνια στον καθένα από τους τέσσερις κατηγορούμενους, για να σταθεί ιδιαίτερα στα όσα δήλωσε στο Mega και την εκπομπή Mega Stories, με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν.

«Σήμερα, έρχεται ένας εξ αυτών, ο ίδιος ο ιδρυτής της ισραηλινής εταιρείας που έφερε το παράνομο λογισμικό των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα και δηλώνει δημόσια ότι ποτέ δεν είχε ιδιώτες πελάτες. Πελάτες της εταιρίας του είναι μόνο κράτη και συμβάλλεται μόνο με κυβερνήσεις», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Και κάπου εκεί, ξεκίνησε η μετωπική επίθεση προς τον πρωθυπουργό. «Τι έχει να πει άραγε τώρα ο κος Μητσοτάκης; Θα δώσει μια απάντηση; Θα αναλάβει τις ευθύνες του ή θα συνεχίσει να κρύβεται και να συγκαλύπτει την αλήθεια;», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Παράλληλα, εμμέσως πλην σαφώς επανέλαβε πως θεωρεί τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, ως τους αυτουργούς του σκανδάλου, σημειώνοντας πως οι απειλές και τα εξώδικα του τελευταίου, δεν τον τρομάζουν. «Πίσω από αστείες δικαιολογίες και πίσω από τα εξώδικα και τις απειλές εναντίον μου από τον ανιψιό του, για αγωγές και μηνύσεις αν συνεχίσω να τους καταγγέλλω ως ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος.

Τους έχω βέβαια απαντήσει ήδη : Ότι γνωρίζουν και τη διεύθυνση και τα ακριβή μου στοιχεία. Και περιμένω τις μηνύσεις τους. Αλλά τώρα πια δεν μπορούν να φοβίσουν κανένα. Όχι μόνο εμένα. Ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

«Η υπόθεση αυτή έχει αρχίσει να ξετυλίγεται ανεξέλεγκτα για την κυβέρνηση, όσο και να προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν και να τη κουκουλώσουν. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν επιστολές και είναι πολλά τα στόματα που έχουν ήδη αρχίσει να μιλάνε. Και δε θα τη γλιτώσουν χωρίς να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στην δικαιοσύνη. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Όσος χρόνος κι αν περάσει. Ας το λάβουν υπόψιν τους», είπε, κλείνοντας την αναφορά στη δυσώδη αυτή υπόθεση.