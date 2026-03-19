Τι αποκάλυψε σε δημοσιογράφους στη Βουλή.

Λίγο πριν διαγραφεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος είχε πραγματοποιήσει δημοσκόπηση για την Αρκαδία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στη Βουλή.

Τι έδειχνε αυτή;

Πως με τα σημερινά δεδομένα η ΝΔ κινείται γύρω στο 32%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5% και η Ελληνική Λύση γύρω στο 11%.

Όταν όμως μετριούνταν και η δύναμη κόμματος Τσίπρα και κόμματος Καρυστιανού η ΝΔ ελάμβανε 33%, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Ελληνική Λύση στο 9% και το κόμμα Τσίπρα μεταξύ 10% kai11%.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε μάλιστα και μια πρόβλεψη. Στις εκλογές οι έδρες στην Αρκαδία θα μοιραστούν ως εξής: Από μια έδρα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα...

Β.Σκ.