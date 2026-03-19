Αρνητικά κρίνουν οι περισσότεροι στη δημοσκόπηση τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από τον Ανδρουλάκη.

Άνοδο σημειώνουν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της MRB, καθώς συγκεντρώνουν το 24,9% και το 11,2% αντίστοιχα στην πρόθεση ψήφου.

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, οι περισσότεροι θεωρούν λάθος τον πόλεμο στο Ιράν και θέλουν η Ελλάδα να τηρήσει ουδέτερη στάση σε αυτή τη σύγκρουση.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 24,9%, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Το ΠΑΣΟΚ επίσης είναι κερδισμένο, κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο 11,2%.

Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση, με απώλειες, που συγκεντρώνει το 9,2% (-0,5%), ενώ και το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας υποχωρεί, στο 8,5% (-1,6%). Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,5% (+0,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7% (+0,2%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 20%.

Με αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει το 31,1% και έχει προβάδισμα 17,1 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ (14%). Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση (11,5%) και ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας (10,6%), ΚΚΕ (8,1%), ΣΥΡΙΖΑ (4,6%), Φωνή Λογικής (3,5%) και Νίκη (3,1%).

«Κανένας» απαντά το 25% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό και «άλλος» το 11,9%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 24,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου το 9,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος το 7,3%.

Λάθος ο πόλεμος, ουδετερότητα και «όχι» σε ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ

Η απόφαση Τραμπ- Νετανιάχου να κηρύξουν τον πόλεμο στο Ιράν ήταν λάθος, λέει το 80,1% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, ενώ το 13,2% τη θεωρούν σωστή.

Το 65,2% λέει «όχι» στην αποστολή ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, όπως ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που το 24,9% απαντά «ναι» στην ίδια ερώτηση.

Σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδας, το 68,2% δηλώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να τηρήσει ουδέτερη στάση στον πόλεμο, το 16,4% θέλει ο πρωθυπουργός να επικρίνει τις ενέργειες των Τραμπ- Νετανιάχου και το 10,4% να τους υποστηρίξει.

Οι περισσότεροι θεωρούν σωστή την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο (69,8%) και τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο (67,7%). Λάθος θεωρεί αυτές τις κινήσεις το 24,6% και το 22,1% αντίστοιχα.

Λόγω του πολέμου υπάρχει ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις τόσο παγκοσμίως (57,6%), όσο και στην Ελλάδα (48,6%), όπως και αναφορικά με τον κίνδυνο μεγαλύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης (43,4%).

Το 51,6% λέει πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το μέτρο για το πλαφόν στα κέρδη εταιρειών για τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Το 45,2% θεωρεί πως το μέτρο είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Το 49,8% λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο μέλλον και το 33% έχει αντίθετη άποψη.

Αρνητική κριτική για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 44,5% κρίνει αρνητικά την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Το 19,4% βλέπει θετικά αυτή την κίνηση.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 31,5% βλέπουν αρνητικά τη σχετική απόφαση του προέδρου του κόμματος και το 36,9% θετικά.

