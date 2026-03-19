Οι απαντήσεις στη δημοσκόπηση για τον πόλεμο και τα νέα κόμματα.

Κέρδη καταγράφουν η ΝΔ (23,8%) και το ΠΑΣΟΚ (10,4%) σε νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που διενεργήθηκε για λογαριασμού του Mega, στην οποία το 81% εκφράζει την άποψη πως η υπόθεση των υποκλοπών πρέπει να ανοίξει ξανά, για πολιτικά πρόσωπα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 23,8%, ενισχυμένη κατά 2,4 μονάδες σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Κέρδη καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, ανεβαίνοντας από το 9,3% στο 10,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας είναι τρίτο κόμμα με 8% (από 8,1%).

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (6,8% από 8%), το ΚΚΕ (6,2% από 6,1%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3,5% από 4), το ΜέΡΑ25 (3,5% από 2,4) και η Φωνή Λογικής (3,1% αμετάβλητο). Η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 13%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 31,1% και έχει προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ (13,6%). Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 με 4,6% και η Φωνή Λογικής με 4%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών λέει το 81%

Η συντριπτική πλειονότητα- το 81%- πιστεύει ότι η υπόθεση των υποκλοπών πρέπει να ανοίξει πάλι για τα πολιτικά πρόσωπα, μετά την καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών. Μόνο το 14% θεωρεί ότι καλώς έχει κλείσει η υπόθεση με απόφαση της Βουλής.

Το 50% θέλει η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά το 48% προτιμά τις πρόωρες εκλογές. Την ίδια ώρα, το 60% θέλει πολιτική αλλαγή και το 39% πολιτική σταθερότητα.

Ακρίβεια και η χώρα προς τη λάθος κατεύθυνση

Η πορεία της χώρας κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, λέει το 64% και το 48% δηλώνει πως προσωπικά είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο.

Σοβαρότερα προβλήματα της χώρας παραμένουν η ακρίβεια (47%), η οικονομία (36%) και η κρίση των θεσμών (23%).

Αρνητικά κρίνει η πλειονότητα τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία (78%), τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς (73%), τα θέματα καθημερινότητας (66%) και τα γεωπολιτικά ζητήματα (46%).

Συνολικά, το 68% κρίνει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης και το 66% τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, αρνητικά κρίνει το 81% τόσο την αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, όσο και τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αδικαιολόγητη η επίθεση στο Ιράν, συμφωνούν με τον Σάντσεθ

Το 72% πιστεύει ότι δεν είναι δικαιολογημένη η επίθεση του ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενώ το 24% τη θεωρεί δικαιολογημένη. Παράλληλα, το 67% συμφωνεί με τη δήλωση του Πέδρο Σάντσεθ ότι η Ισπανία δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις στο Ιράν. Το 20% διαφωνεί με αυτή τη στάση.

Αρνητικά αξιολογεί τον Ντόναλντ Τραμπ το 86%, από 75% τον Φεβρουάριο. Το 50% θεωρεί ότι στο άμεσο μέλλον η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα παραμείνουν συμμαχικές δυνάμεις, αλλά το 43% εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους.

Το 53% είναι κατά της πιθανής χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, για ενεργειακούς σκοπούς, όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός. Αντίθετα, το 39% τάσσεται υπέρ.

Δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

Παρά την απώλεια τεσσάρων μονάδων τον τελευταίο μήνα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός (37%). Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενισχυμένος κατά τρεις μονάδες (33%) και τρίτος είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας (28% από 32%).

Η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγει το 28%, δεύτερη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6%.

Οι απαντήσεις για τα νέα κόμματα

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, το 9% απαντά πολύ, το 11% αρκετά, το 18% όχι και τόσο και το 62% απίθανο.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 11% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 16% αρκετά, το 21% όχι και τόσο και το 51% απίθανο. Το 41% εκφράζει θετική γνώμη για τη Μαρία Καρυστιανού και το 52% αρνητική.

Σε ό,τι αφορά ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 4% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει στις επόμενες εκλογές, το 8% αρκετά, το 21% όχι και τόσο και το 67% απίθανο.

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Metron Analysis