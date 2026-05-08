Έστειλε μήνυμα στον Νικήτα Κακλαμάνη πως θα είναι «εκτροπή» εάν συναινέσει στην απόρριψη της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με 151 ψήφους.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Νίκος Ανδρουλακης, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής εις βάρος για την υπόθεση των υποκλοπών και ειδικότερα για το αν η πρόταση για σύσταση εξεταστικής απορριφθεί με 151 ψήφους.

Ειδικότερα, πηγές του προεδρείου της Βουλής σημειώνουν τα εξής: «Πάγια τακτική του προέδρου είναι ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια, σεβόμενος τον θεσμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο συνέδριο της «Ημερήσιας» έστειλε μήνυμα στον Νικήτα Κακλαμάνη πως θα είναι «εκτροπή» εάν συναινέσει στην απόρριψη της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με 151 ψήφους.

«Να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε και να μπούμε εμπόδιο σε όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στο εάν σκοπεύει να θέσει θέμα άρσης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του προέδρου της Βουλής.

Υπενθυμίζεται πως με βάση το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος, η σύσταση εξεταστικής αποτελεί πλέον δικαίωμα και της μειοψηφίας, καθώς είναι αρκετή η υπερψήφισή της από 120 βουλευτές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη πως εφόσον πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας, για να γίνει δεκτή η πρόταση χρειάζονται 151 ψήφοι με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την ΝΔ ότι σκοπεύει να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη πρόβλεψη για να «συγκαλύψει» εκ νέου την υπόθεση.