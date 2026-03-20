Ο Δούκας σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα»-Οι κυβερνητικές συνεργασίες στο επίκεντρο, η πλατφόρμα Γερουλάνου.

Στον απόηχο της διαγραφής και ακολούθως της παραίτησης του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το βουλευτικό αξίωμα κινείται το ΠΑΣΟΚ, με τον Αρκά πολιτικό να δηλώνει χθες από το βήμα της βουλής πως «η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν την έχει». Μένει να φανεί αν το χτύπημα αυτό ήταν το «κύκνειο άσμα» του πολιτικού Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Ανδρουλάκη ή αν έχει κάποιο ευρύτερο σχέδιο φθοράς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα ήταν στην αίθουσα του κοινοβουλίου για να παρακολουθήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, δείχνει και τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ των βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την ίδια ώρα, με αφορμή την διαγραφή Κωνσταντινόπουλο, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε να εννοηθεί (MEGA) πως μπορεί να υπάρξουν και άλλες διαγραφές, δηλώνοντας πως «δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας».

Από πολλούς η φράση αυτή ερμηνεύτηκε ως φωτογραφική απειλή προς τον Χάρη Δούκα, με τον δήμαρχο Αθηναίων να σηκώνει το γάντι και να απαντά (OPEN) πως δεν φοβάται τη διαγραφή. «Δεν ανησυχώ, το μόνο που φοβάμαι είναι να μην πω την άποψή μου, θα λέω την άποψή μου για να συμβάλλω και εγώ στο να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα», σημείωσε.

Με άλλα λόγια, η αίσθηση που δημιουργείται είναι πως το επικείμενο συνέδριο ενδέχεται να πάρει χαρακτηριστικά αντιπαράθεσης μεταξύ των κυρίων Ανδρουλάκη και Δούκα. Βεβαίως είναι σαφής η υπεροχή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειες να συνεννοηθούν τα κεντρικά πρόσωπα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αντιθέτως αυτό που φάνηκε είναι η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ του κ. Δούκα και του Μανώλη Χριστοδουλάκη, με τον τελευταίο να ανοίγει εμφανώς τη δική του ηγετική περπατησιά. Πέραν των οργανωτικών, για πρώτη φορά ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής έδωσε έμφαση και στα πολιτικά ζητήματα, καταθέτοντας στη δημόσια σφαίρα τη δική του πολιτική πλατφόρμα.

Διαφαίνεται πως το επίδικο του συνεδρίου θα είναι οι στρατηγικές επιλογές του κόμματος και κυρίως το ζήτημα των κυβερνητικών συνεργασιών. Ο δήμαρχος Αθηναίων θα επιμείνει στο αίτημά του να πάρει το συνέδριο απόφαση πως δεν θα υπάρξει καμία κυβερνητική συνεργασία με την ΝΔ. Η απάντηση της πλειοψηφίας θα είναι πως αυτό θα περιγράφεται στην κεντρική στρατηγική που θα αποφασίσει το συνέδριο και πως δεν θα χρειάζεται ξεχωριστό ψήφισμα. Είναι σαφές ότι η πλευρά Ανδρουλάκη έχει την απόλυτη πλειοψηφία για να λάβει όποιες αποφάσεις επιθυμεί.

Στο κλίμα του συνεδρίου θα έχει τη δική της σημασία η απήχηση που θα έχει η ηχηρή πολιτική παρέμβαση που ετοιμάζει ο Παύλος Γερουλάνος. Και βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα, θα είναι σημαντική η σύνθεση της νέας Κεντρικής Επιτροπής και πολύ περισσότερο η σειρά εκλογής των κορυφαίων στελεχών. Διευκρινίζεται ότι οι βουλευτές μετέχουν ex officio στην Κεντρική Επιτροπή, κάτι που ενδεχομένως να ισχύσει και για όσους έχουν διατελέσει γραμματείς του ΠΑΣΟΚ.