Την ανάγκη η Ε.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες ειρήνευσης επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

«Για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Γι’ αυτό η Ευρώπη πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και όχι κάποιοι από αυτούς να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ» σημείωσε.

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, τα κράτη-μέλη οφείλουν επιπλέον να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση των άμεσων επιπτώσεων. Θύμισε στο πλαίσιο αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα πρότεινε να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί ο πόλεμος.