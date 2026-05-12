Το σωματείο χαρακτηρίζει την εξέλιξη «προκλητική και εξοργιστική», σημειώνοντας ότι ο όμιλος NOTOS com εμφάνισε αυξημένη κερδοφορία το 2024, ενώ είχε προχωρήσει και σε ανακαίνιση του συγκεκριμένου καταστήματος.

Αναβρασμός επικρατεί στους εργαζόμενους του καταστήματος NOTOS στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, μετά την ανακοίνωση της διοίκησης για οριστικό κλείσιμο του πολυκαταστήματος στις 31 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, περίπου 300 εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, χωρίς - όπως καταγγέλλεται - να έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις για το εργασιακό τους μέλλον.

Σε ανακοίνωσή του, το σωματείο χαρακτηρίζει την εξέλιξη «προκλητική και εξοργιστική», σημειώνοντας ότι ο όμιλος NOTOS com εμφάνισε αυξημένη κερδοφορία το 2024, ενώ παράλληλα είχε προχωρήσει και σε ανακαίνιση του συγκεκριμένου καταστήματος. Όπως υποστηρίζεται, οι εργαζόμενοι στήριξαν επί δεκαετίες τη λειτουργία της επιχείρησης κάτω από δύσκολες συνθήκες, με χαμηλούς μισθούς, εντατικοποίηση και ελαστικές μορφές εργασίας.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους να μην υπογράψουν καμία συμφωνία και να οργανωθούν συλλογικά, ζητώντας να μην υπάρξει καμία απόλυση και να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων στο κατάστημα. Παράλληλα, κάνει λόγο για ευρύτερο ζήτημα που αφορά συνολικά τον κλάδο του εμπορίου και τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα.

Το σωματείο δηλώνει ότι βρίσκεται σε αγωνιστική ετοιμότητα, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις και δράσεις αλληλεγγύης το επόμενο διάστημα.