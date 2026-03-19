Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα ασκεί ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για τη μη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «παράνοια» το αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο να ανοίξει τρύπα στον προϋπολογισμό».

«Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης για το πώς βιώνουν την ακρίβεια νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας ότι η πίεση στην κοινωνία εντείνεται όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι χώρες όπως η Αυστρία και η Ιταλία έχουν ήδη προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, διαψεύδοντας –όπως υποστηρίζει– το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επιλέγει να κερδοσκοπεί με όχημα την αύξηση των τιμών», προκειμένου στη συνέχεια να προχωρά σε επιδοματικές παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για «προεκλογική ψηφοθηρική τακτική». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση επιλέγει να κερδοσκοπήσει με όχημα την αύξηση των τιμών για να μοιράσει κατόπιν επιδόματα-αντίδωρα πιστή στην προεκλογική ψηφοθηρική της τακτική.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, προειδοποιεί ότι όσο δεν λαμβάνονται άμεσα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, «η ζημιά για την οικονομία και τα νοικοκυριά θα μεγαλώνει».