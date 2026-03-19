Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε επιπλέον παρεμβάσεις, εφόσον το απαιτήσουν οι εξελίξεις, άφησε να διαφανεί ο Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Κανείς δεν είπε πως αυτά τα μέτρα θα είναι τα μόνα. Δείξαμε όμως άμεσα αντανακλαστικά για να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θα δεχθούμε φαινόμενο αισχροκέρδειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση των έκτακτων μέτρων για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα, απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Διαδεχόμενος στο βήμα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την αισχροκέρδεια, επιχείρησε να αντεπιτεθεί, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα την πέμπτη χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Εξαπολύοντας επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός ανέφερε: «Είμαστε πέμπτοι στην Ευρώπη στη χαμηλότερη χονδρική τιμή ενέργειας, το 19 ήμασταν πρώτοι. Έτυχε; Έγινε! Μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ για φόρους, για μεσαία τάξη, για συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς για τους υδρογονάνθρακες και για κωλοτούμπα. “Σοβαρά; Για φόρους; Ο ΣΥΡΙΖΑ; Που είναι πανελλήνιος πρωταθλητής φορολόγησης του Έλληνα; Εμείς καταργήσαμε 83 φόρους”», προκαλώντας αντιδράσεις από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κλιμακώνοντας την κριτική, πρόσθεσε: «Ποιος έχει υπογράψει το σημερινό επίπεδο ΕΦΚ στη βενζίνη; Η υπογραφή είναι του ΣΥΡΙΖΑ! Μιλήσατε για τους υδρογονάνθρακες. Σοβαρά; Εσείς δεν υπογράψατε το 2019; Δεν φωτογραφηθήκατε;», ενώ χαρακτήρισε τα περί «κωλοτούμπας» ως «εσωτερική μομφή στο δικό σας στρατόπεδο».

Νωρίτερα, ο κ. Φάμελλος είχε χαρακτηρίσει τα μέτρα «περιορισμένης εμβέλειας», σημειώνοντας: «Σήμερα η αμόλυβδη είναι πάνω από 2 ευρώ. Τα μέτρα που φέρνετε είναι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Βάζετε πλαφόν μόνο στη μεταφορά και εμπορία καυσίμων και στη λιανική τροφίμων».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε αρχικά την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης ότι «εμπλέκουν τη χώρα σε περιπέτειες» και δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ειρηνική επίλυση των διεθνών συγκρούσεων. Παράλληλα, επέκρινε τη στάση της απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για «σιωπή» και απουσία διπλωματικής στρατηγικής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ήδη σε οριακή κατάσταση. Όπως ανέφερε, «έξι στα δέκα νοικοκυριά δεν βγάζουν τον μήνα», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ στην αγορά ενέργειας.

Αναφερόμενος στο μέτρο για πλαφόν κέρδους στα πρατήρια καυσίμων, υποστήριξε ότι είναι ανεπαρκές, καθώς –όπως είπε– δεν αγγίζει τη βασική πηγή των αυξήσεων, δηλαδή τα διυλιστήρια και τη φορολογία. «Δημιουργείτε την ψευδαίσθηση παρέμβασης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε τέσσερις τροπολογίες, μεταξύ των οποίων μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αναστολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «υπάρχει άλλος δρόμος», κάνοντας λόγο για ανάγκη πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης και σύγκρουσης με την αισχροκέρδεια.