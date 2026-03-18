Συνεχίζεται η καθημερινή αύξηση των τιμών στα καύσιμα στην ελληνική αγορά.

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται πλέον η τιμή της βενζίνης στην ελληνική αγορά, με τα τελευταία στοιχεία και τις εκτιμήσεις της αγοράς να επιβεβαιώνουν την ανοδική πίεση στο κόστος καυσίμων. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο κίνησης κινείται οριακά χαμηλότερα, προσεγγίζοντας τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, εντείνοντας την ανησυχία για το συνολικό κόστος μετακίνησης.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα των τιμών διυλιστηρίου που καταγράφηκαν για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, καθώς και με τον τρόπο που αυτές μετακυλίονται στην τελική τιμή λιανικής. Ειδικότερα, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται σε περίπου 1,465 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, ενώ το diesel κίνησης κινείται κοντά στα 1,434 ευρώ ανά λίτρο. Οι τιμές αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών παίζει το ισχύον καθεστώς πλαφόν, το οποίο θέτει ανώτατα όρια στο περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να προσθέσουν έως 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ τα πρατήρια λιανικής έχουν τη δυνατότητα να επιβαρύνουν την τιμή έως και κατά 12 λεπτά ανά λίτρο. Στη συνέχεια, επί του συνολικού ποσού επιβάλλεται ΦΠΑ 24%, οδηγώντας την τελική τιμή σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Με την πλήρη αξιοποίηση αυτών των περιθωρίων, η τιμή της βενζίνης μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2,03 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel διαμορφώνεται κοντά στα 1,99 ευρώ. Αν και στην πράξη δεν εφαρμόζεται πάντα το μέγιστο περιθώριο, σε πολλές περιοχές της χώρας –ιδίως νησιωτικές ή απομακρυσμένες– οι τιμές τείνουν να κινούνται κοντά στα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα.

Η υπέρβαση των 2 ευρώ στη βενζίνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα όριο με ισχυρό συμβολικό και ψυχολογικό χαρακτήρα για τους καταναλωτές. Η αύξηση αυτή επιβαρύνει άμεσα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες που εξαρτώνται από τις μεταφορές, όπως οι οδηγοί ταξί, οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις logistics.

Παράλληλα, το γεγονός ότι και το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει τα 2 ευρώ εντείνει τις πιέσεις στο κόστος μεταφοράς αγαθών, κάτι που ενδέχεται να μετακυλιστεί ευρύτερα στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο αυξήσεων, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πορεία των τιμών θα συνεχίσει να εξαρτάται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου, τα περιθώρια διύλισης και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.