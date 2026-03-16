Η άνοδος συνεχίζεται παρά τη συντονισμένη απόφαση περισσότερων από 30 χωρών να απελευθερώσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Ανοδικά κινούνται στις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι αγορές ενέργειας παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τους επενδυτές να αξιολογούν τόσο τη ζήτηση καυσίμων όσο και τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφώνεται κοντά στα 99,52 δολάρια. Η τιμή του καταγράφει άνοδο 0,81 δολαρίων ή 0,82%, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση που επικρατεί στην αγορά, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις ενδείξεις για τη ζήτηση καυσίμων και τις αποφάσεις των μεγάλων παραγωγών.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο τύπου Μπρεντ, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, φθάνοντας τα 104,73 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του σημειώνει άνοδο 1,59 δολαρίων, διατηρώντας ισχυρή ανοδική δυναμική.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων σε κρίσιμες εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά κέντρα της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να στοχεύσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του νησιού εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Το νησί Χαργκ αποτελεί ζωτικής σημασίας κόμβο για την ιρανική οικονομία, καθώς περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας διέρχεται από τις εγκαταστάσεις του. Σύμφωνα με αναλυτές, ένα άμεσο πλήγμα στο τερματικό εξαγωγών θα μπορούσε να σταματήσει σχεδόν πλήρως τις εξαγωγές της Τεχεράνης, που υπολογίζονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης επηρεάζει ήδη τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, με τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια να περιορίζουν σημαντικά την κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Πριν από την κρίση, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η άνοδος συνεχίζεται παρά τη συντονισμένη απόφαση περισσότερων από 30 χωρών να απελευθερώσουν συνολικά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.