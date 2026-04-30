Οι πετρελαίου εισαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,9%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το εξωτερικό ισοζύγιο

Η διατήρηση της τιμής του πετρελαίου στα 118 δολάρια ανά βαρέλι φέρνει πιο κοντά το δυσμενές σενάριο για την ελληνική οικονομία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της ανάπτυξης το 2026. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση, δημιουργώντας ένα πιο πιεστικό οικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση και φορείς όπως το ΙΟΒΕ, στο βασικό σενάριο η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 1,8% και 2%, στηριζόμενη κυρίως στις επενδύσεις και τις εξαγωγές, αν και με ηπιότερη δυναμική. Οι πάγιες επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,2% και οι εξαγωγές κατά 2,6%, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,7%. Την ίδια ώρα, οι εισαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,9%, επιβαρύνοντας περαιτέρω το εξωτερικό ισοζύγιο. Ωστόσο, οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% και ότι οι τιμές πετρελαίου θα παραμείνουν κάτω από τα 100 δολάρια.

Το βασικό σενάριο ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την εγχώρια ζήτηση να συνεχίζει να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Καθοριστική παραμένει η συμβολή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του αυξημένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η παρατεταμένη διατήρηση των τιμών πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανατρέπει τις ισορροπίες. Στο δυσμενές σενάριο, η ανάπτυξη υποχωρεί στο 1,4%, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα, περιορίζει την κατανάλωση και αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται και στον πληθωρισμό, ο οποίος θα μπορούσε να κινηθεί προς το 4,5%, διατηρώντας υψηλές τις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, ενδέχεται να καθυστερήσουν επενδυτικά σχέδια λόγω αυξημένου κόστους χρηματοδότησης και αβεβαιότητας, ενώ η ανεργία θα μπορούσε να προσεγγίσει το 9%. Συνολικά, η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την τελική πορεία της οικονομίας.