Οι λόγοι που καταρρίπτουν τη διάταξη Τζαβέλλα για «θάψιμο» του φακέλου.

«Η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών και μη επανεξέταση του ρόλου οκτώ τουλάχιστον ατόμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέκυψαν από την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, βασίζεται στα κενά και την προβληματική προηγηθείσα έρευνα από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση.

Σε έναν φαύλο κύκλο όπου το αρχικά «μη ερευνηθέν» καταγράφεται τελικά ως «μη αποδειχθέν» για να μη γίνει περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης, παραβλέποντας τα στοιχεία που ανέκυψαν στην πρόσφατη δίκη. Ομως για δέκα διαφορετικούς λόγους η επιλογή μη ανάσυρσης της δικογραφίας είναι προφανώς εσφαλμένη και προκαλεί πλήθος ερωτηματικών για συγκάλυψη».

Σε αυτή την αναφορά προχώρησαν μιλώντας στα «ΝΕΑ» νομικοί που παρακολουθούν τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, με τον δικηγόρο Αθηνών Ζαχαρία Κεσσέ, νομικό εκπρόσωπο στόχου του παράνομου λογισμικού Predator, να έχει κύριο ρόλο σε αυτήν την επανεξέταση της υπόθεσης.

Τα δέκα προβληματικά σημεία της διάταξης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού είναι τα εξής:

1. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε την έρευνα για κατασκοπεία γιατί «δεν αποδείχθηκε διαρροή συγκεκριμένου κρατικού απορρήτου» αφού όμως δεν υπήρξε ποτέ σχετική έρευνα καθώς ο αντεισαγγελέας Ζήσης απέφυγε να καλέσει τους δεκάδες πολιτικούς, στρατιωτικούς «στόχους» του Predator ώστε να προσδιορίσει τα αποτελέσματα της παγίδευσης των κινητών τους και τι περιείχαν αυτά. Ετσι απεφάνθη ότι δεν υπήρξε κατασκοπεία ενώ δεν εξετάστηκε εάν υπήρχαν διαβαθμισμένα έγγραφα ή επικοινωνίες στα δεδομένα των κινητών που υφάρπαξε το παράνομο λογισμικό.

2. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας επικαλέστηκε το σκεπτικό ότι «η παγίδευση των τηλεφώνων και μη κρατικών λειτουργών δείχνει ότι δεν υπήρχε κατασκοπευτική στόχευση». Ομως αυτό – όπως επισημαίνουν οι νομικοί – δεν αποκλείει την κατασκοπεία για υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπήρξαν στόχοι του Predator. Το ότι το ίδιο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και εναντίον δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών ή άλλων προσώπων δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε και για κρατικά απόρρητα.

3. Στη διάταξη Τζαβέλλα απορρίπτεται το αίτημα περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου του υπαλλήλου σουπερμάρκετ Αιμίλιου Κ. του οποίου η τραπεζική κάρτα χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή μέρους των μολυσμένων SMS για την παγίδευση με το Predator. O ανώτατος δικαστικός λειτουργός δεν συνεκτίμησε ότι ενώ από την έρευνα Ζήση είχε υποβαθμισθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου προσώπου με επίκληση ότι είχε δηλώσει απώλεια της κάρτας του, από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο προέκυψε ότι η εν λόγω… χαμένη κάρτα χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των SMS-παγίδα αμέσως μόλις αποκτήθηκε και ενεργοποιήθηκε! Ομως αυτό δεν στάθηκε ικανό στοιχείο για να υπάρχει περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης…

4. Η απόφαση μη ανάσυρσης του φακέλου των υποκλοπών οδηγεί στη μη διερεύνηση των ισχυρισμών του ίδιου του υπαλλήλου του σουπερμάρκετ, στην πρόσφατη δίκη, ο οποίος προσδιόριζε ως «σύνδεσμό» του με τις μυστικές υπηρεσίες υπάλληλο καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που ο ίδιος αρνείται ωστόσο τις σχετικές αιτιάσεις.

5. Ακόμη, με την ίδια διάταξη δεν θα ερευνηθεί ο ρόλος των υπαλλήλων της Intellexa Δημήτρη Ξ., Ιωάννη Τ. και Ιωάννη Μπ. οι οποίοι είχαν πρόσβαση στους διακομιστές της εταιρείας που φιλοξενούνταν στην εταιρεία Hostmein και ρόλο στην αφαίρεση αυτών με συνοπτικές διαδικασίες στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα που είχε αποκαλυφθεί από διεθνή έρευνα η ύπαρξη του κακόβουλου λογισμικού, όπως αναδείχθηκε και στην ακροαματική διαδικασία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Επίσης, δεν θα ερευνηθεί ούτε και ο ρόλος στην παραγωγή και ενεργοποίηση του Predator Ισραηλινών και άλλων αλλοδαπών.

6. Με τη διάταξή του ο Κ. Τζαβέλλας δεν αιτιολογεί γιατί δεν πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του Σωτήρη Ντ., στενού συνεργάτη του καταδικασθέντος για το Predator επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, το αυτοκίνητο του οποίου είχε φωτογραφιστεί εντός των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή όπου έχει καταγγελθεί ότι ήταν μία από τις βάσεις επεξεργασίας δεδομένων του παράνομου λογισμικού, αλλά και σημείο συνάντησης πρωταγωνιστών του σκανδάλου με στελέχη της ΕΥΠ. Κάτι που θα επιβεβαίωνε τις σχέσεις των διαχειριστών του παράνομου λογισμικού με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

7. Δεν συνεκτιμήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης προέκυψε ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και της αντίστοιχης μυστικής υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας είχε διορθωθεί και είχε ηλεκτρονικά ίχνη διευθυντικών στελεχών της Intellexa στην Αθήνα, που μάλιστα το κατείχαν, ενώ στο πόρισμα Ζήση (που είχε υπόψη του μόνο το γεγονός ότι το εν λόγω έγγραφο διορθώθηκε από έναν αλλοδαπό υπάλληλο της Intellexa) προσδιοριζόταν ότι η συμμετοχή μπορεί να οφειλόταν σε τυχόν ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ως απλού «εμπειρογνώμονα» και μόνο.

8. Δεν ελήφθησαν υπόψη καταθέσεις στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο υπαλλήλων ελληνικών εταιρειών που είχαν άμεση σχέση με το παράνομο λογισμικό και ήταν συνεργάτες ήδη καταδικασθέντων ότι «οι κατηγορούμενοι τούς καθησύχαζαν επικαλούμενοι κυβερνητική κάλυψη, λέγοντάς τους ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν έχουν τίποτα να φοβούνται» όπως και ότι όταν ήταν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή τούς είχαν δοθεί οι ερωτήσεις από βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης!

9. Η διάταξη Τζαβέλλα δεν συνεκτιμά φυλλάδια της εταιρείας Intellexa που παρουσιάσθηκαν στο δικαστήριο – σε συνδυασμό με τις μεταγενέστερες δηλώσεις του ισραηλινού ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν – στα οποία αναφερόταν ότι η εταιρεία προμηθεύει τα κατασκοπευτικά της προϊόντα μόνο σε κρατικές Αρχές και Αρχές επιβολής του Νόμου και ότι κύρια εγκατάσταση της εταιρείας είναι στην Αθήνα. Τα εν λόγω κρίσιμα έγγραφα αναγράφονταν μεν ως σχετικά έγγραφα στο Πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) πλην όμως δεν περιλαμβάνονταν στη δικογραφία και χρειάστηκε απόφαση του Δικαστηρίου για να προσκομιστούν από την εν λόγω Αρχή.

10. Δεν συνεκτιμήθηκαν ακόμα οι πρόσφατες αποκαλύψεις των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» για σχέδιο χρηματοδότησης της Intellexa από το κρατικό Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κι αυτό μέσω της τεχνηέντως ένταξής της (έπειτα από άνωθεν εντολές) σε επιδοτούμενη κοινοπραξία εταιρειών καινοτομίας. Ακόμη δεν συνεκτιμήθηκαν αποκαλύψεις στη δίκη ότι το πόρισμα δύο πραγματογνωμόνων που εντάχθηκε στο πόρισμα Ζήση και οδήγησε – με αριθμητικά «τρικ» – στην αποσύνδεση της λίστας των στόχων του Predator από αυτές της ΕΥΠ (τουλάχιστον 30 κοινοί στόχοι) συντάχθηκε έπειτα από σχετικές υποδείξεις δικαστικού λειτουργού…

(Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Τα Νέα»)