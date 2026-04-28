Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι έκθετη όχι μόνο για την αδιανόητα έωλη κρίση αλλά κυρίως γιατί έσπευσε να εκδώσει την πράξη αρχειοθέτησης αμέσως μόλις κατέθεσα έγγραφο στις 24.4.2026 με το οποίο ενημέρωνα ότι θα κατατεθούν 6 νέες μηνύσεις από νέα πρόσωπα και ζητούσα καθοδήγηση για το ποιος θα παραλάβει τα νέα ευαίσθητα και εμπιστευτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν τις κατηγορίες.

Τα στοιχεία τα οποία εισφέρθηκαν κατά την εκδίκαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ήταν πολυπληθή. Μόνο το ευρετήριο αποδεικτικών στοιχείων είναι πάνω από 40 σελίδες και τα ίδια τα έγγραφα ανέρχονται σε χιλιάδες. Κάποια από αυτά είναι αδιάψευστα τεκμήρια, όπως η φωτογραφία του οχήματος ενός από τους καταδικασθέντες εντός των απόρρητων εγκαταστάσεων της ΕΥΠ, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας που φέρει ψηφιακό ίχνος του τεχνικού διευθυντή της Intellexa, οι τιμοκατάλογοι και η περιγραφή του Predator που βρέθηκαν στην Ελλάδα, τα εξοδολόγια των στελεχών των εταιριών, τα δικαστικά έγγραφα από την αντιδικία των πρώην συνεταίρων της Intellexa στα οποία αποτυπώνεται η δομή και ο τρόπος λειτουργίας και πολλά άλλα. Όλα τα ανωτέρω δεν ήταν στη διάθεση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ούτε είχαν αξιολογηθεί για την έκδοση της «αναντίλεκτης» τότε διάταξης αρχειοθέτησης.

Παράλληλα, κατά την εκδίκαση προέκυψαν και άλλα συγκλονιστικά στοιχεία όπως η κατάθεση της γραμματέως δυο κατηγορουμένων, που αποκάλυψε ότι ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa της έδωσε τα έγγραφα για την εξαγωγή του λογισμικού στο Σουδάν, η μαρτυρική κατάθεση του Α. Κοσμίδη, που αποκάλυψε ότι προμηθεύτηκε την προπληρωμένη κάρτα από πρόσωπο που συνεργάζεται με την ΕΥΠ, η κατάθεση του πρώην Αρχηγού της ΕΛΑΣ που βεβαίωσε ότι ο ένας από τους καταδικασθέντες είχε 24ωρη αστυνομική προστασία την επίδικη περίοδο και οι τεχνικές εκθέσεις διεθνών οργανισμών που αποδείκνυαν τις τεχνικές δυνατότητες του κατασκοπευτικού λογισμικού. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία και πολλά ακόμη δεν κρίθηκαν ως νέα και επαρκή στοιχεία από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα.

Περαιτέρω ως προς το ζήτημα της κατασκοπείας ο κ. Τζαβέλλας έκρινε ότι δεν υπάρχει λόγος να διερευνηθεί περαιτέρω γιατί δεν έγινε μέχρι στιγμής έλεγχος των κινητών συσκευών και ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε διαρροή κρατικών απορρήτων. Υποτιμώντας λοιπόν την νοημοσύνη όλων έκρινε ότι η μη διερεύνηση μέχρι τώρα αποτελεί τον λόγο για μη περαιτέρω διερεύνηση.

Βρήκε το αυτοκτονικό κουράγιο να διατυπώσει την κρίση ότι δεν υπάρχει ούτε καν απόπειρα πλημμεληματικής κατασκοπείας από την αποστολή μηνύματος με το κατασκοπευτικό λογισμικό στον Υπουργό Εξωτερικών Ν. Δένδια στις 20.4.2021, ενώ ήταν σε επίσημη αποστολή στη Σαουδική Αραβία για την υπογραφή διακρατικής σύμβασης αμυντικής συνεργασίας και εγκατάστασης ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot.

Δεν είδε ούτε καν απόπειρα κατασκοπίας από την αποστολή μηνύματος παγίδευσης στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρου στις 27.1.2021, ενώ την ίδια ημέρα συμμετείχε σε σύνοδο στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είδε ούτε καν απόπειρα κατασκοπίας από την αποστολή μηνύματος παγίδευσης στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ.Χρυσοχοίδη στις 17.8.2021, ενώ συμμετείχε μετά από λίγες ώρες σε ΚΥΣΕΑ.

Δεν είδε ούτε καν απόπειρα κατασκοπίας από την αποστολή μηνύματος παγίδευσης στον Υπουργό Επικρατείας Γ.Γεραπετρίτη την ίδια ημέρα που συνάντησε του Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

Όλα τα ανωτέρω και ακόμη περισσότερα δεν τα αξιολόγησε αλλά ούτε μπήκε καν στη διαδικασία να τα μνημονεύσει ή αντικρούσει στην πράξη αρχειοθέτησης.

Βιώνουμε για δεύτερη φορά την προσπάθεια συγκάλυψης με έναν ακόμη πιο ακραίο τρόπο και με αδιανόητη φθορά στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας στη δικαιοσύνη. Για κακή τους τύχη όμως η υπόθεση έχει τόση έκταση και σημασία, που θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάδειξη της αλήθειας.

Τα κακουργήματα δεν παραγράφονται και θα χρειαστεί να αλλάξουν και αυτό για να εξασφαλίσουν την ασυλία τους.

(Ο Ζαχαρίας Κεσσές είναι δικηγόρος)