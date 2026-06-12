Υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο με «γαλάζια» οσμή;

Έκανα πάνω από δέκα τηλέφωνα σε παράγοντες της κυβέρνησης προκειμένου να καταλάβω τι συμβαίνει με το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Και μέχρι που μπορεί να φθάσουν οι «γαλάζιες» παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων. Με τους κ.κ. Ευθ. Μπακογιάννη και Γ. Διδασκάλου να αποσυνδέουν την «αναγκαστική» παραίτηση τους με το παράνομο κύκλωμα. Και τα δημοσιεύματα να προεξοφλούν και 3η «γαλάζια» παραίτηση.

Για να είμαι ειλικρινής άκρη δεν έβγαλα. Όλοι στο Μαξίμου υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν διεξοδικά την υπόθεση με κάποιους , ωστόσο, να εμφανίζονται σίγουροι ότι υπάρχει εμπλοκή τους..

Και τους βουλευτές της Ν.Δ. να αναρωτιούνται τι θα απαντούν από αύριο στις συνεντεύξεις τους αν η ίδια η κυβέρνηση δεν δίνει γραμμή. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σκάνδαλο με «γαλάζια» οσμή;

Έλα ντε..

Λ.Ι.