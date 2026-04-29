Σε υψηλά επίπεδα κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι κινείται την Τετάρτη το αμερικανικό πετρέλαιο, εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την πρόταση του Ιραν για επαναλειτουργία των θαλάσσιων διελεύσεων στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The New York Times.

Η κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει ουσιαστικά κλειστή για τα δεξαμενόπλοια, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Τραμπ ενημέρωσε συνεργάτες του ότι δεν θεωρεί ικανοποιητική την ιρανική πρόταση για άνοιγμα των Στενών και τερματισμό της σύγκρουσης, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζονται οι ακριβείς λόγοι της αντίδρασής του. Η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρεται να επιτρέψει την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας υπό την προϋπόθεση άρσης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, αφήνοντας όμως το ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι η ιρανική πρόταση δεν διασφαλίζει την ελεύθερη διεθνή ναυσιπλοΐα, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα καθεστώς όπου η Τεχεράνη θα καθορίζει ποιος χρησιμοποιεί έναν διεθνή θαλάσσιο δρόμο.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚ μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι θα αποχωρήσουν από τον οργανισμό εντός της εβδομάδας, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν θα εκτονωθούν άμεσα ακόμη και σε περίπτωση κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας απαιτεί χρόνο για την αποναρκοθέτηση, την αποσυμφόρηση της ναυτιλίας και την επανεκκίνηση της παραγωγής. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις έως έξι μήνες για τη σταθεροποίηση της αγοράς, με τις τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα όσο τα αποθέματα μειώνονται επικίνδυνα.