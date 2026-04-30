Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο την Πέμπτη, αγγίζοντας υψηλά τετραετίας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχέδια για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση, εξέλιξη που ενίσχυσε τους φόβους για αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι, παράλληλα, το αμερικανικό αργό κινήθηκε έως τα 107,98 δολάρια το βαρέλι.

Η ανοδική πορεία των τιμών αποδίδεται και στη συνεχιζόμενη ναυτική πίεση των ΗΠΑ στις ιρανικές εξαγωγές, καθώς η Ουάσιγκτον φέρεται να απορρίπτει πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα πετρελαίου παγκοσμίως. Η στάση αυτή συνδέεται με τη γενικότερη διαπραγμάτευση για μια ευρύτερη πυρηνική συμφωνία.

Αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι οι ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ έχουν περιοριστεί στο 4% των κανονικών επιπέδων, επιδεινώνοντας την ήδη περιορισμένη προσφορά. Όπως επισημαίνουν, η μειωμένη δυνατότητα αποθήκευσης και οι περιορισμένες εξαγωγές του Ιράν ενδέχεται να εντείνουν τις ελλείψεις, ιδιαίτερα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, οι αγορές παρακολουθούν στενά και τις πολιτικές εξελίξεις, με τον Τραμπ να στέλνει αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη μέσω ανάρτησής του, προειδοποιώντας ότι το Ιράν θα πρέπει «να κινηθεί έξυπνα σύντομα».

Παράλληλα, ειδικοί της αγοράς επισημαίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται από έναν συνδυασμό γεωπολιτικών εντάσεων, φυσικών διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και ψυχολογίας των επενδυτών. Όπως τονίζουν, ακόμη και αν επιτευχθεί κατάπαυση πυρός, τα προβλήματα στις αγορές καυσίμων —ιδίως στο ντίζελ— ενδέχεται να διατηρηθούν.

Ωστόσο, η Goldman Sachs προειδοποιεί και για πιθανούς κινδύνους στην πλευρά της ζήτησης, καθώς η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου τον Απρίλιο εκτιμάται ότι ήταν μειωμένη κατά περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον Φεβρουάριο, κυρίως λόγω ασθενέστερης ζήτησης σε αεροπορικά καύσιμα και πετροχημικά.

Παρά τις ανησυχίες, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι, αν οι διαταραχές συνεχιστούν, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν ακόμη και στα 140 με 150 δολάρια το βαρέλι, προτού οι υψηλές τιμές αρχίσουν να περιορίζουν τη ζήτηση.