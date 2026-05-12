Στις 2.266,42 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου, σημειώνοντας πτώση 1,26%.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.266,42 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 288,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 47,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 38,83 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 54 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 73 πτωτικά και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.582,77 μονάδες με -2,65%, ο FTSE 25 στις 5.751,37 μονάδες με -1,36% και ο FTSEM στις 2.931,46 μονάδες με -0,56%.

Στις τράπεζες, η Eurobank έκλεισε στα 3,80 ευρώ με πτώση 4,14%, η Alpha Bank στα 3,57 ευρώ με -2,72%, η Εθνική Τράπεζα στα 14,28 ευρώ με -2,33% και η Πειραιώς στα 8,45 ευρώ με -1,77%. Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 9,51 ευρώ με -4,13%, ενώ η Credia στα 1,23 ευρώ με -5,09%. Αντίθετα, η Optima Bank ενισχύθηκε κατά 1,95% στα 9,68 ευρώ.

Η ΔΕΗ έκλεισε στα 19,73 ευρώ με πτώση 0,8%, η Jumbo στα 21,38 ευρώ με -3,26%, η Allwyn στα 12,05 ευρώ με -2,43% και η Aktor στα 10,90 ευρώ με -2,68%. Η Cenergy έκλεισε στα 25,10 ευρώ με -1,02% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 42,76 ευρώ επίσης με -1,02%.

Στον αντίποδα, η Motor Oil έκλεισε στα 37 ευρώ με άνοδο 4,82% και η Helleniq Energy στα 9,87 ευρώ με +1,23%. Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε κατά 2,92% στα 4,94 ευρώ και η Βιοχάλκο κατά 0,55% στα 18,20 ευρώ. Η Aegean έκλεισε στα 11,36 ευρώ με +2,25% και το ΔΑΑ στα 10,12 ευρώ με +1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ideal έκλεισε στα 6,70 ευρώ με άνοδο 6,52% και η Austriacard στα 8,33 ευρώ με +1,46%. Η Κρι Κρι υποχώρησε στα 24,10 ευρώ με -3,6%, η Intralot στα 1,09 ευρώ με -2,14% και η Profile στα 7,18 ευρώ με -2,18%.