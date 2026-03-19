Τηλεργασία όπου είναι αυτό εφικτό αλλά και επιδότηση στα εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς φαίνεται πως βάζει στο τραπέζι κατά της ακρίβειας η κυβέρνηση.

Επιδότηση στα εισιτήρια στα ΜΜΜ αλλά και τηλεργασία όπου είναι αυτό εφικτό μελετά η κυβέρνηση ως μέτρα κατά του κύματος ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το μέλος του συνδέσμου εργαζομένων ΟΑΣΑ, Λεωνίδας Σκούλος, μιλώντας στο ACTION24 ανέφερε πως πρόκειται για μία θετική πρόταση η μείωση του εισιτηρίου στα ΜΜΜ. «Η βενζίνη μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ. Σωστότερη λύση θα ήταν η δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων προς τις δουλειές τους και όχι η μείωση του κομίστρου καθώς αυτό απαιτεί διάφορες διαδικασίες και ίσως είναι ασύμφωρο για 1-1,5 μήνα όσο φαίνεται πως θα κρατήσει ο πόλεμος».

Για το κατά πόσο εφικτή είναι μία απόφαση για δωρεάν μετακίνηση των εργαζόμένων ανέφερε πως σύμφωνα με τον οργανισμό τα έσοδα έχουν θετικό πρόσημο και «ο Οργανισμός μπορεί να αντέξει για όσο κρατήσει ο πόλεμος».

