Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για τα χειρότερα σενάρια ενόψει καλοκαιριού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων, αλλά αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά και μετά τον Μάιο, ενδέχεται να χρειαστεί αντίδραση σε επίπεδο Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η μείωση των αποθεμάτων. Σήμερα ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, στο πλαίσιο του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου ΕΕ-Μολδαβίας για την Ενέργεια, στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας.

Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ότι η Ευρώπη, η οποία εισάγει έως και το 30% των αεροπορικών καυσίμων της, μπορεί να ξεμείνει μέχρι τον Ιούνιο.

«Αν έχετε προγραμματίσει οποιοδήποτε ταξίδι στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, θα πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί μπορεί να επηρεαστείτε», τονίζει στην Washington Post η Katy Nastro από τον ταξιδιωτικό ιστότοπο Going. «Η άγνοια δεν είναι ευτυχία σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να είστε ενημερωμένοι ώστε να έχετε πάντα ένα εναλλακτικό σχέδιο στο μυαλό σας».

Αυξημένες τιμές εισιτηρίων όλο το καλοκαίρι

Το καλύτερο σενάριο, όπως περιγράφεται σε πρόσφατη έκθεση για το ζήτημα της προμήθειας καυσίμων από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ότι ακόμη κι αν αποφευχθεί η έλλειψη, οι υψηλές τιμές καυσίμων θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το χειρότερο σενάριο; Θα υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μικρότερα με περιορισμένες επιλογές ανεφοδιασμού. Σε κάθε περίπτωση, οι αεροπορικές εταιρείες ήδη αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων και ακυρώνουν πτήσεις.

Η έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου καθήλωσε περισσότερες από τις μισές πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Τον Απρίλιο, η Lufthansa αποχώρησε από τρεις μικρότερες πόλεις στη Νορβηγία και την Πολωνία. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους Edelweiss Air και Norse Atlantic Airways έχουν ακυρώσει επιλεγμένες υπερατλαντικές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων προς το Ντένβερ και το Λος Άντζελες.

Μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Air France, British Airways και Lufthansa, μείωσαν τις πτήσεις τον Μάιο κατά περισσότερο από 4%, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης αεροπορίας Cirium.

Σενάριο ανακατανομής καυσίμων

Αναφορικά με την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ, ο Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, παραδέχτηκε σήμερα ότι «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ακριβώς πότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση. Ακόμη κι όταν αυτό συμβεί, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά ρεαλιστές και να πούμε ότι, ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η κατάσταση θα παραμείνει αρκετά σοβαρή».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η ισχυρή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά αδύνατα σημεία της Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν αναγκαστεί να δαπανήσουν πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ενέργειας, χωρίς να λαμβάνουν μεγαλύτερες προμήθειες.

Ο ίδιος μίλησε για την κατάσταση που, όπως είπε, «είναι ασταθής» με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Όπως επισήμανε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε πλατφόρμα με στόχο την παρακολούθηση των προμηθειών αεροπορικών καυσίμων, την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών και τη βελτιστοποίηση της διανομής.

Στόχος είναι να υπάρχει ετοιμότητα για την περίπτωση που η Ευρώπη χρειαστεί να συντονίσει ποιος θα λάβει και πόση ποσότητα αεροπορικών καυσίμων, εξήγησε ο Γιόργκενσεν. «Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί, αλλά η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική», πρόσθεσε.

Αν η πτήση σας ακυρωθεί, έχετε (ορισμένα) δικαιώματα

Μην βιαστείτε να αδειάσετε τις βαλίτσες σας αν το φετινό καλοκαίρι η πτήση σας ακυρωθεί, αναφέρουν οι ειδικοί. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να σας προσφέρουν εναλλακτική πτήση, συχνά με πιο περίπλοκη διαδρομή ή ίσως σε διαφορετική ημέρα, ή επιστροφή χρημάτων.

Ο Όμιλος Lufthansa, στο πλαίσιο των περικοπών του, συγκεντρώνει τις πτητικές συνδέσεις προς 10 μικρότερους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη σε έναν μόνο από τους έξι κόμβους του, αντί να προσφέρει πολλαπλές επιλογές. Αυτό σημαίνει λιγότερες ανταποκρίσεις στη Φρανκφούρτη ή το Μόναχο και περισσότερες στις Βρυξέλλες, τη Βιέννη ή τη Ζυρίχη.

«Είναι πιο εύκολο για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να βρουν εναλλακτικές επιλογές σε πτήσεις μικρών αποστάσεων παρά σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων», τονίζει ο Henry Harteveldt, ιδρυτής και πρόεδρος της Atmosphere Research Group. «Η Lufthansa, για παράδειγμα, μπορεί να εξετάσει την επαναδρομολόγηση επιβατών από μια ακυρωμένη ενδοευρωπαϊκή πτήση σε άλλες ενδοευρωπαϊκές πτήσεις που εκτελεί η ίδια ή κάποια από τις θυγατρικές της».

Οι ταξιδιώτες δικαιούνται αποζημίωση βάσει των κανόνων προστασίας καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας αν οι πτήσεις τους αλλάξουν ή ακυρωθούν λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή καθυστερήσουν περισσότερο από τρεις ώρες. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να απορρίψουν αξιώσεις για λόγους εκτός του ελέγχου τους, όπως οι καιρικές συνθήκες.

«Αν ακυρώσουν εκτός του ορίου των 14 ημερών, θα πάρετε πίσω τα χρήματά σας», αναφέρει ο Eric Napoli, επικεφαλής νομικός σύμβουλος της AirHelp.

Με πληροφορίες από Washington Post, novinky.cz