Ο άτυχος νεαρός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του.

Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65, στη Φθιώτιδα.

Πρόκειται για 21χρονο οδηγό από χωριό του Δομοκού, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές, από χωριά της περιοχής για να τους πάει στο σχολείο τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος, όπως αναφέρει το lamiareport, είχε παντρευτεί πρόσφατα και ήταν πατέρας ενός αγοριού, μόλις 1,5 ετών, απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας, ελαφρά τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση.

Δείτε βίντεο από το σημείο της τραγωδίας:

Δυστυχώς πρόκειται για ένα κομμάτι δρόμου που έχει μετατραπεί σε καρμανιόλα, ειδικά όταν έχει προηγηθεί βροχή κι αυξάνεται η ολισθηρότητα, με δεκάδες τροχαία εκ των οποίων κάποια θανατηφόρα, όπως μαρτυρά και το εικονισματάκι στο σημείο της νέας τραγωδίας.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.