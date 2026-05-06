Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από την αρμόδια Τροχαία Σαλαμίνας, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 20:00 στην οδό Θέμιδος, την ώρα που η ανήλικη διέσχιζε τη διάβαση πεζών.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κλήθηκαν διασώστες. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη φέρει πλέον λάμες στο πόδι, ωστόσο η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

