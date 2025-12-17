«Πρωταγωνιστές», την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:50.

Οι «Πρωταγωνιστές» δεν θα μπορούσαν να αποχαιρετίσουν το 2025 χωρίς τις μουσικές, τους στίχους και τα «παραμύθια» του Διονύση Σαββόπουλου.

Ετοίμασαν, λοιπόν, μια σαββοπουλική εκπομπή με ιστορίες από τον τελευταίο χρόνο του μέγιστου τραγουδοποιού.

Άγνωστα περιστατικά που τα διηγούνται όσοι ήταν δίπλα του στις συναυλίες του, τα οικογενειακά του τραπέζια, τα αποσπερίσματα.

Ο καλεσμένος έκπληξη στους «Πρωταγωνιστές» είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο μεγάλος εγγονός του Σαββόπουλου, αυτός για τον οποίο ο τραγουδοποιός, στα live του, άλλαζε τους στίχους στο «Τι έπαιξα στο Λαύριο». Και αντί να λέει «ο γιος μας ο μεγάλος κι ο μικρός», έλεγε «ο εγγονός μας ο μεγάλος κι ο μικρός».

Οι τηλεθεατές θα ακούσουν αλλά και θα δουν τον Σαββόπουλο να διαβάζει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ηχογράφηση όμως του audiobook, με την επιδείνωση της υγείας του, σταμάτησε στην σελίδα 252 και την συνέχεια κλήθηκε να δώσει ο εγγονός του ηχογραφώντας τις 82 σελίδες που απέμειναν…

Ο μικρός Διονύσης μιλάει στον Σταύρο Θεοδωράκη για τις αξέχαστες στιγμές με τον παππού του: «Πηγαίναμε όταν ήμασταν μικροί με τον αδερφό μου τον Αντρέα και τον παππού στη γειτονιά και λέγαμε τα κάλαντα, σε γνωστούς προφανώς. Ο παππούς με την κιθάρα και εγώ με τον Ανδρέα με το κάλαντο (…) Και είχαμε ένα ωραίο άσπρο καραβάκι με φωτάκια και ελληνικές σημαίες γύρω και εκεί βάζαμε τα χρήματα (…) Οι φίλοι τρελαίνονταν πάντα με το πόσα λεφτά βγάλαμε από τα κάλαντα. Δεν το πίστευαν (…)

Πολλές φορές μετά το σχολείο πήγαινα κατευθείαν στη γιαγιά, στη Φιλοθέη, και μου έλεγε η γιαγιά «πήγαινε, πήγαινε πάνω να ξυπνήσεις τον παππού σου». Πήγαινα πάνω του έλεγα «καλημέρα» και μου έλεγε τα όνειρα, που είδε το ίδιο βράδυ, που μετά προφανώς κατάλαβα ότι ήταν αυτοσχεδιασμένες ιστορίες και παραμύθια του (…)».

{https://www.youtube.com/watch?v=dOOW6JsDNBE}

Στην εκπομπή για τον τελευταίο χρόνο του Διονύση Σαββόπουλου μιλούν οι:

Άγγελος Παπαδημητρίου Καλλιτέχνης – οικογενειακός φίλος

Παύλος Τσίμας Δημοσιογράφος - Συνδημιουργός του ντοκιμαντέρ «Σαββόπουλος Long Play»

Αλέξης Κυριτσόπουλος Ζωγράφος - Φίλος και συνεργάτης του Διονύση

Μελίνα Τανάγρη Τραγουδίστρια, τραγουδοποιός – Αφοσιωμένη φίλη

Γιώτης Κιουρτσόγλου Μουσικός, συνθέτης - Για 30 χρόνια ο πιο κοντινός συνεργάτης του Άννα Πατάκη

Εκδότρια της αυτοβιογραφίας του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα»

Αλεξάνδρα Σιετή Τραγουδίστρια – Η τελευταία «ανακάλυψη» του Διονύση

Γιώργος Μακρής Μουσικός - Γκαϊτατζής του Διονύση

«Πρωταγωνιστές», την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 23:50.