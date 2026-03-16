Το Ντουμπάι και η Ντόχα είναι σημαντικοί κόμβοι φορτίου που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική, με αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates και η Etihad και εταιρείες logistics όπως η DHL να χειρίζονται φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, τα οποία έχουν αυστηρά πρότυπα συντήρησης ώστε να παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ροή κρίσιμων φαρμάκων προς τον Κόλπο, καθώς υπάρχουν προβλήματα στη μεταφορά τους με αεροπλάνα, με τις εταιρείες να επαναδρομολογούν πτήσεις ή να επιλέγουν χερσαίες διαδρομές, σύμφωνα με στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πριν από δύο εβδομάδες και επεκτάθηκε με αντίποινα του Ιράν στην περιοχή, έχει μπλοκάρει βασικούς αεροπορικούς κόμβους και έχει κλείσει θαλάσσιες διαδρομές, προκαλώντας προβλήματα στη μεταφορά προϊόντων, από φάρμακα έως τρόφιμα και πετρέλαιο.

Σύμφωνα με το Reuters, αν και προς το παρόν υπάρχουν λίγα σημάδια σοβαρών ελλείψεων, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί αν συνεχιστεί η σύγκρουση. Ο Κόλπος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές και ορισμένα φάρμακα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής και χρειάζονται ψύξη, καθιστώντας τις μακρινές χερσαίες μεταφορές λιγότερο πρακτικές.

Στελέχη δυτικών φαρμακευτικών εταιρειών δήλωσαν ότι αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές προς τον Κόλπο και μεταφέρουν ορισμένα φάρμακα οδικώς από αεροδρόμια όπως η Τζέντα και το Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Άλλες επιλογές είναι η Κωνσταντινούπολη και το Ομάν.

Μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής, όπως το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και η Ντόχα, έχουν κλείσει λόγω επιθέσεων του Ιράν, σε αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

Το Ντουμπάι και η Ντόχα είναι σημαντικοί κόμβοι φορτίου που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική, με αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates και η Etihad και εταιρείες logistics όπως η DHL να χειρίζονται φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, τα οποία έχουν αυστηρά πρότυπα συντήρησης ώστε να παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Ο Wouter Dewulf, καθηγητής στο Antwerp Management School, επικαλέστηκε δεδομένα της φαρμακοβιομηχανίας που δείχνουν ότι πάνω από το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αεροπορικού φορτίου - η κύρια διαδρομή για κρίσιμα ή σωτήρια φάρμακα και εμβόλια - εκτίθεται σε διαταραχές λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας δήλωσε ότι γίνεται ιεράρχηση των αποστολών, συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών για τον καρκίνο, προειδοποιώντας ότι ορισμένα φάρμακα που απαιτούν ψύξη ενδέχεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικά αν δεν γίνει σωστή αποθήκευση και χειρισμός.

Στέλεχος εταιρείας ιατρικών συσκευών είπε ότι το πρώτο βήμα είναι να χαρτογραφηθούν οι αποστολές που βρίσκονται ήδη σε μεταφορά ή έτοιμες να αναχωρήσουν και στη συνέχεια να αποφασιστεί ποιες παλέτες χρειάζεται να επαναδρομολογηθούν και αν πρέπει να προγραμματιστούν νέες αποστολές.

Το στέλεχος δήλωσε ότι ορισμένα φορτία Ευρώπης-Ασίας, που συνήθως περνούν από Ντουμπάι ή Ντόχα, επαναδρομολογούνται μέσω Κίνας ή Σιγκαπούρης. Οι θαλάσσιες διαδρομές δεν είναι πρακτικές λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας ταξιδιού και του κλεισίματος των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Καμπανάκι για τα νοσοκομεία: Αποθέματα λίγων εβδομάδων

Ο Prashant Yadav, ανώτερος συνεργάτης για την παγκόσμια υγεία στο Council on Foreign Relations, δήλωσε ότι τα αποθέματα φαρμάκων με σύντομη διάρκεια ζωής, ευαίσθητων στη θερμοκρασία και ακριβών, συνήθως διαρκούν περίπου τρεις μήνες, με τα φάρμακα για τον καρκίνο, ιδιαίτερα τα μονοκλωνικά αντισώματα, να βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο.

Οι καθυστερήσεις στην παράδοση φαρμάκων για την ογκολογία μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τους ασθενείς, οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστεί να επανεκκινήσουν μια θεραπεία ή να δουν τον καρκίνο τους να επιδεινώνεται.

Η διαταραχή ήταν ήδη πρόβλημα για ορισμένες εταιρείες, ανέφερε ο Yadav, με ορισμένους πελάτες να προειδοποιούν ότι μπορεί να εξαντλήσουν τα αποθέματα εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί.

Η βιομηχανία αντέχει προσωρινά

Ορισμένοι πάροχοι logistics υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία τα καταφέρνει προς το παρόν. Η Dorothee Becher, υπεύθυνη για τις αεροπορικές μεταφορές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην εταιρεία μεταφορών Kuehne+Nagel, δήλωσε ότι οι μεταφορείς πετούν προς Τζέντα, Ριάντ και Ομάν και χρησιμοποιούν χερσαίες διαδρομές για να φτάσουν στις τελικές αγορές.

«Δεν βλέπω ακόμη κανέναν κίνδυνο τα αποθέματα να μειωθούν δραματικά», είπε.

Ωστόσο, η διατήρηση της ροής των αποστολών είναι μια συνεχής μάχη.

Η Doaa Fathallah, COO της εταιρείας biopharma logistics Marken, τόνισε ότι το ψυκτικό φορτίο φτάνει στους προορισμούς, αλλά μόνο με συνεχή επαναδρομολόγηση καθώς οι περιορισμοί του εναέριου χώρου αλλάζουν γρήγορα.

Η επαναδρομολόγηση σημαίνει περισσότερος χρόνος και υψηλότερο κόστος καυσίμων, αυξάνοντας τα τέλη μεταφοράς.

Οι κίνδυνοι θα αυξηθούν για τη βιομηχανία αν οι διαταραχές συνεχιστούν, δήλωσαν στελέχη, καθώς τα αποθέματα στον Κόλπο και την Ασία μειώνονται.

Με πληροφορίες από Reuters