«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε απόψε στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Ο Άγγελος φυγαδεύει τον Λευτέρη στο Άργος…

Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται άγρια από τον Ορφέα και τους άντρες του, που τον παρατάνε στην μέση του δρόμου.

Η Άννα αναγκάζεται να πάει με τον Ορφέα, που της ανακοινώνει ότι ουσιαστικά θα παραμείνει φυλακισμένη στο σπίτι των Καλλιγά.

Η Φωτεινή προβληματίζεται τι θα κάνει με το μωρό και αποφασίζει να πάει σε γυναικολόγο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=yJZX4r5nChY}

Άγγελος και Αχιλλέας βρίσκουν τον Λευτέρη και τον φυγαδεύουν στο Άργος ώστε να τον περιποιηθεί δικός τους γιατρός.

Η Ζωή έχει να αντιμετωπίσει την σκληρή στάση Χάρη και Εβίτας, και την ακόμα πιο σκληρή Νικαίτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=_0tw3X2BF14}

Η Φωτεινή προβληματίζεται τι θα κάνει με το μωρό, ενώ την ίδια στιγμή ο Άγγελος μαθαίνει πως ο Λευτέρης πήρε το όπλο του Αχιλλέα και έχει εξαφανιστεί…

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.