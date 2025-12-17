Όσα θα δούμε απόψε στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».
Ο Άγγελος φυγαδεύει τον Λευτέρη στο Άργος…
Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται άγρια από τον Ορφέα και τους άντρες του, που τον παρατάνε στην μέση του δρόμου.
Η Άννα αναγκάζεται να πάει με τον Ορφέα, που της ανακοινώνει ότι ουσιαστικά θα παραμείνει φυλακισμένη στο σπίτι των Καλλιγά.
{https://www.youtube.com/watch?v=yJZX4r5nChY}
Άγγελος και Αχιλλέας βρίσκουν τον Λευτέρη και τον φυγαδεύουν στο Άργος ώστε να τον περιποιηθεί δικός τους γιατρός.
Η Ζωή έχει να αντιμετωπίσει την σκληρή στάση Χάρη και Εβίτας, και την ακόμα πιο σκληρή Νικαίτη.
{https://www.youtube.com/watch?v=_0tw3X2BF14}
Η Φωτεινή προβληματίζεται τι θα κάνει με το μωρό, ενώ την ίδια στιγμή ο Άγγελος μαθαίνει πως ο Λευτέρης πήρε το όπλο του Αχιλλέα και έχει εξαφανιστεί…
«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.