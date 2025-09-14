Το νέο βιβλίο του Jo Nesbo θα μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη.

O Jo Nesbo επιστρέφει με το νέο του βιβλίο, «Η ώρα του λύκου» (Minnesota / Wolf Hour) και θα είναι το τέλειο δώρο για τις γιορτές, καθώς το νέο θρίλερ μυστηρίου θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας τον Δεκέμβριο από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.



Στο νέο, πολυαναμενόμενο και γεμάτο σασπένς μυστήριο του Νορβηγού ροκ σταρ του αστυνομικού που πρωταγωνιστεί ο απόλυτος αντιήρωας, ο ντετέκτιβ Μπομπ Οζ, φανερώνται η αξιοζήλευτη ικανότητα του συγγραφέα να ξεπερνά τον εαυτό του κάθε φορά.

Όταν δεν είσαι ωραίος, δεν έχεις χρήματα και γοητεία, τότε πρέπει να δουλέψεις διπλά. Αυτό ακριβώς κάνει ο Μπομπ τόσο στην αστυνομία της Μινεάπολης όσο και όταν φλερτάρει. Και δεν τα παρατάει ποτέ. Ούτε όταν τίθεται σε διαθεσιμότητα για βία στη δουλειά.

Όταν ο έμπορος όπλων Μάρκο Ντάντε πέφτει θύμα απόπειρας δολοφονίας, ο Μπομπ αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες του αρχηγού του. Υπάρχει κάτι στην υπόθεση που ξυπνά μνήμες τις οποίες θα ήθελε να ξεχάσει.

Με ατμόσφαιρα hard-boiled νουάρ και φόντο τις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ του 2016, ο πολυγραφότατος Jo Nesbο παραδίδει ένα σκληρό μυθιστόρημα, με την Αμερική να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Αναλύει με ακρίβεια τις ΗΠΑ και η ανάλυση αυτή μετατρέπεται αποτελεσματικά σε μια ασυναγώνιστη αστυνομική ιστορία.

Το Wolf Hour είναι ένα θρίλερ γεμάτο ανατροπές, γραμμένο με το κλασικό στυλ του Jo Nesbο, επιβεβαιώνοντας κάπως έτσι το Vanity Fair ότι «ο Nesbο εξερευνά τις πιο σκοτεινές εγκληματικές διάνοιες με μακάβρια ευχαρίστηση και τοποθετεί τους δολοφόνους του εκεί που δεν περιμένεις να τους βρεις... Τα μυθιστορήματά του είναι εξωφρενικά εθιστικά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Η ώρα του λύκου», μεταφράζεται -μέχρι στιγμής- σε 28 γλώσσες, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη!





Στην περιγραφή του βιβλίου της ξενόγλωσσης έκδοσης διαβάζουμε:

Μινεάπολη, Μινεσότα, 2016. Όταν ένας μικροκακοποιός και έμπορος όπλων δολοφονείται στο δρόμο, όλα τα στοιχεία οδηγούν στον Τόμας Γκόμεζ, έναν ήσυχο άντρα με μυστηριώδες παρελθόν – και βαθιές σχέσεις με μια διαβόητη συμμορία – ο οποίος φαίνεται να έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Σύντομα ακολουθούν και άλλες δολοφονίες, και φαίνεται ότι ο Γκόμεζ μόλις ξεκίνησε. Εν τω μεταξύ, ο Μπομπ Οζ, ένας αποτυχημένος αστυνομικός σε διαθεσιμότητα με αμφίβολο παρελθόν, γοητεύεται από την υπόθεση: είναι παθιασμένος με την ιδέα να κυνηγήσει έναν κατά συρροή δολοφόνο που μόνο αυτός μπορεί να καταλάβει, έναν δολοφόνο με μια ιστορία τόσο τραγική όσο η δική του.

Μινεάπολη, Μινεσότα, 2022. Ένας αινιγματικός Νορβηγός με δεσμούς με τη Μινεάπολη —που αυτοαποκαλείται συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων— έχει ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ερευνήσει την υπόθεση Γκόμεζ, με την ελπίδα να γράψει ένα βιβλίο για αυτήν. Ωστόσο, καθώς η έρευνά του προχωρά, η φαινομενικά ουδέτερη στάση του συγγραφέα αποδεικνύεται πιο περίπλοκη από ό,τι αρχικά πιστεύει ο αναγνώστης.