Στην Αιγιάλη της Αμοργού, ο μοναδικός αγρότης του νησιού έστειλε δυναμικό μπλόκο.

Τη δική του συνεισφορά στα μπλόκα των αγροτών έδωσε ο μοναδικός αγρότης της Αμοργού καθώς βγήκε με το τρακτέρ του και απέκλεισε τον δρόμο στην Αιγιάλη εκφράζοντας την υποστήριξή του στην πανελλαδική απεργία των αγροτών.

Το συμβολικό μπλόκο σύμφωνα με το cycladeslive.gr, ο αγρότης πήρε την πρωτοβουλία να βγει στο δρόμο και να διαμαρτυρηθεί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου της Αμοργού. Με το τρακτέρ του να γίνεται σύμβολο αγώνα, ο αγρότης κατάφερε να τραβήξει την προσοχή της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, χωρίς να διαταράσσει την καθημερινότητα των κατοίκων.