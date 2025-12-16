Η κυβέρνηση θέλει να κλείσει το κεφάλαιο «αγρότες» πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε οι εορταστικές μετακινήσεις των πολιτών να γίνουν με ανοιχτούς δρόμους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους ενώ εντός της ημέρας θα αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά και τις χθεσινές «γενικόλογες και χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις» του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, που τους κάλεσε άμεσα σε διάλογο. Η κυβέρνηση θέλει να κλείσει το κεφάλαιο «αγρότες» πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε οι εορταστικές μετακινήσεις των πολιτών να γίνουν με ανοιχτούς δρόμους.

Αμετακίνητοι στα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και διατηρώντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο σημείο, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Χθες ολοκληρώθηκε νέα σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο, όπου αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις πλέον θα είναι ενιαίες για όλη την Ελλάδα και δεν θα περιοριστούν στη θέση της Νίκαιας.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κι άλλες δράσεις, όπως συγκέντρωση σήμερα στη Λάρισα και συμμετοχή σε απεργιακή συγκέντρωση, ενώ η πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής γενικής συνέλευσης να προχωρήσουν σήμερα από τις 15:00 έως τις 17:00 σε ολικό αποκλεισμό των παραδρόμων και του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ η εθνική οδός παραμένει κλειστή για 11η συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στις 14:00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση αγροτών με φορείς της περιοχής στο μπλόκο του Μπράλου, οι οποίοι θα δώσουν το «παρών» σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα τους.

Την ίδια ώρα, σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στην Αταλάντη, καθώς και στα δύο μπλόκα της Βοιωτίας, στο Κάστρο και στη Θήβα. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, με μεγάλες καθυστερήσεις.

Για σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς καλεί σε παμβοιωτικό συλλαλητήριο στο μπλόκο του Κάστρου.

Από τα τέσσερα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τα αιτήματα των αγροτών

-Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

-Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

-Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

-Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

-Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

-Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων

ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

-Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

-Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

-Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο

παραγωγός από το χωράφι.

-Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ

Σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.