Συντονισμένα θα απαντήσουν οι αγρότες στην κυβέρνηση.

Γενικόλογη και χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις ήταν η δήλωση του Κώστα Τσιάρα, σχολιάζουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού.

Σε όλα τα μπλόκα θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις και στη συνέχεια θα συναντηθεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, η οποία θα απαντήσει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Θα συσκεφθούν τα μπλόκα ανά τη χώρα και θα αποφανθούν», δήλωσε στο Dnews ο Γιάννης Κουκούτσης, από τη συντονιστική του μπλόκου στη Νίκαια. «Μετά την πανελλαδική θα μιλήσουμε συντονισμένα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα λεγόμενα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφερε: «Θετική η παραδοχή ότι οι αγρότες έχουν δίκιο», και χαρακτήρισε τη δήλωση του Κώστα Τσιάρα «γενικόλογη, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις».

Σήμερα, στις 19:00, το μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσει κλειστή σύσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου.

Οι ανακοινώσεις Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών

Λίγο νωρίτερα σήμερα, ο Κώστας Τσιάρας έδωσε την «απάντηση» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, χωρίς να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις.

«Η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι «ορισμένα» από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι «δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας» από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

«Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες. Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο», συνέχισε.

«Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας», συμπλήρωσε.

Ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις» που αφορούν:

- στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

- στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

- στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

- στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

«Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών», κατέληξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.