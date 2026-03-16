Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Δένδιας.

Επίσιμη επίσκεψη στο Λονδίνο πραγματοποιεί ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας για διμερείς συνομιλίες με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας Τζόναθαν Πάουελ.

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βρετανία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Valerii Zaluzhnyi, ανταλλάσοντας απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την τρέχουσα κατάσταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.

Ο Νίκος Δένδιας κοινοποίησε στο Χ φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρέσβη.

«Στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψής μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχα συνάντηση με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στο Λονδίνο, Στρατηγό Valerii Zaluzhnyi».

