Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Χαμάς. Βίντεο από την επιχείρηση.

Στρατιωτική ανακοίνωση των IDF αναφέρει ότι ο Σαάντ, διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε επίθεση στη Γάζα που διεξήχθη σε συνεργασία με την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το aljazeera, ο στρατός ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς προσπαθούσε να «αποκαταστήσει τις δυνατότητές της και να ενισχύσει τον εαυτό της» τις τελευταίες εβδομάδες.

{https://x.com/IDF/status/1999876225867579734}

Ποιος είναι ο Ραάντ Σαάντ

Ο Σαάντ ήταν ένας από τους τελευταίους βετεράνους της Χαμάς που είχαν απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας, κατείχε μια σειρά από ανώτερες θέσεις και ήταν κοντά στον Μαρουάν Ίσα.

Το Ισραήλ λέει ότι στόχευσε τον Σαάντ σε μια επίθεση στη Γάζα σήμερα. Ο ίδιος, ανώτερος ηγέτης της Χαμάς, ήταν και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Qassam, της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ομάδας, σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.

Όπως λέγεται, είχε χαρακτηριστεί ως ο δεύτερος στην ιεραρχία της ένοπλης πτέρυγας.