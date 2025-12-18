«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ.

Στο… δρόμο που χάραξε στην πρεμιέρα των «16» του Europe Cup, με την εντός έδρας επιτυχία απέναντι στην Πριέβιντζα, βάδισε απόψε, στην Πορτογαλία, για τη 2η αγωνιστική της β’ φάσης της διοργάνωσης, απέναντι στη Σπόρτινγκ, ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 70-62, βάζοντας, με αυτό τον τρόπο, γερά θεμέλια για την εξασφάλιση της παρουσίας του στους «8» του θεσμού. Ο «Δικέφαλος», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, έφτασε στον ποθητό στόχο… ανεβάζοντας ‘στροφές’ στο δεύτερο ημίχρονο, με υπεροχή στη ρακέτα και τον Μπεν Μουρ να τελειώνει το ματς με νταμπλ-νταμπλ (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Καταλυτική ήταν, ακόμη, η παρουσία των Μπριν Ταϊρί (17 πόντοι), Κλίβελαντ Μέλβιν (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Τίμι Άλεν (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ). Πρώτος σκόρερ για τους Πορτογάλους ήταν ο Μπράντον Τζονς (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70



Αποτελεσματικότερη στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Σπόρτινγκ, προηγήθηκε με +6 (4’ 13-7), έχοντας εκφραστές τους Μόργκαν, Τζονς, Ρόμπινσον. Απόσταση την οποία «ανέβασε» στο 6’ στο +9 (19-10), την οποία είχε στο ίδιο επίπεδο και στο 16’ (31-22).

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση με τους Μουρ, Μέλβιν, μείωσε στο ημίχρονο (36-35) και ανέτρεψε το ολοκληρωτικά το εις βάρος του σκηνικό στην τρίτη περίοδο, στο ξεκίνημα της οποίας βρέθηκε στο +4 (36-40). Στο 24’ ο Τζονς έβαλε ξανά σε θέση οδηγού του γηπεδούχους (45-44), ο «Δικέφαλος, ωστόσο, με τους Μέλβιν, Περσίδη, Ταϊρί «έτρεξε» επιμέρους 4-14 και έκλεισε την περίοδο στο +9 (30’ 49-58). Διαφορά την οποία έστειλε στο 32’ , με τον Άλεν, στο +15 (49-64). Στο 35’ η Σπόρτινγκ μείωσε στους πέντε πόντους (59-64), ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και έφτασε στο τελικό 62-70.