Η αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο συνεχίζεται σήμερα με αμείωτη ένταση και πολλές αναμετρήσεις σε Europa League και Conference League.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Βουλγαρία, εκεί όπου και θα αντιμετωπίσει σήμερα την πρωταθλήτρια της χώρας, Λουντογκόρετς.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Οι δύο ομάδες αγωνίζονται με μοναδικό σκοπό την νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς που θα τους εξασφαλίσουν την πρόκριση στην 24άδα της διοργάνωση.

Η αποστολή για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι καθόλου εύκολη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στην διάθεση του τους Γιακουμάκη, Πέλκα και Σάστρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται αμφότεροι από τραυματισμούς.