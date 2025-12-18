Το NCAR, το οποίο ιδρύθηκε το 1960, διεξάγει έρευνες και εκπαιδεύει επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο στα ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη, την πρόθεσή της να κλείσει το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας στο Μπόλντερ του Κολοράντο, κατηγορώντας το πως κινδυνολογεί.

«Το Εθνικό Ίδρυμα για την Επιστήμη θα διαλύσει το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρυνας (NCAR) του Μπόλντερ, στο Κολοράντο», έγραψε στο X ο διευθυντής του Γραφείου του Λευκού Οίκου για τον Προϋπολογισμό Ρας Βόιτ.

«Το κέντρο αυτό είναι μία από τις κύριες πηγές κλιματικής κινδυνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε. «Ένας εμπεριστατωμένος έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και όλες οι ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογική έρευνα, θα μεταφερθούν σε άλλη οντότητα ή σε άλλη τοποθεσία».

Το NCAR, το οποίο ιδρύθηκε το 1960, διεξάγει έρευνες και εκπαιδεύει επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο στα ζητήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Η διάλυσή του θα συνιστούσε «μείζονα απώλεια για την επιστημονική έρευνα», δήλωσε ο Κέβιν Τρένμπερθ, πρώην ερευνητής στο NCAR και επίτιμος καθηγητής Φυσικής στο πανεπιστήμιο του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την Washington Post.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις δήλωσε από την πλευρά του σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι η πολιτεία του δεν είχε ενημερωθεί επισήμως για τη διάλυση του κέντρου.

«Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η δημόσια ασφάλεια απειλείται και η επιστήμη δέχεται επίθεση», δήλωσε ο κυβερνήτης. «Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Μπουσαλάκι, πρόεδρο της Πανεπιστημιακής Ένωσης Eρευνών για την Ατμόσφαιρα (University Corporation for Atmospheric Research, UCAR), μιας επιστημονικής κοινοπραξίας που διαχειρίζεται το NCAR, «οποιοδήποτε σχέδιο διάλυσης του NCAR θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα της χώρας μας να προβλέπει, να προετοιμάζεται και να αντιδρά στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και σε άλλες φυσικές καταστροφές».

Αφότου επέστρεψε στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο κλιματοσκεπτικιστής Ντόναλντ Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να χλευάσει την κλιματική επιστήμη.

Η κλιματική αλλαγή είναι «η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει ποτέ εναντίον του κόσμου», ισχυρίσθηκε το Σεπτέμβριο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κυβερνητικοί ιστότοποι, που περιείχαν δεδομένα για τη μετεωρολογία και το κλίμα, καταργήθηκαν αφότου ανέλαβε καθήκοντα. Και η υπηρεσία NOAA, που είναι αρμόδια για μετεωρολογικές προβλέψεις, την ανάλυση του κλίματος και την προστασία των ωκεανών, υπέστη μεγάλες περικοπές στον προϋπολογισμό της.