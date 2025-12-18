Ο ημιτελικό του GNTM 2025, είναι πλέον γεγονός! Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Είναι γεγονός! Το GNTM 6, έχει φτάσει πλέον μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Παρασκευής και όλα τα μοντέλα, προσπαθούν να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους εαυτό σε μία δύσκολη και απαιτητική «μάχη».

Το σημερινό επεισόδιο, έφερε απρόσμενες και ιδιαίτερες δοκιμασίες στους διαγωνιζόμενους, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα, βρέθηκε στο πλατό – όχι μόνο για την δοκιμασία αποχώρησης – αλλά και για την τελική κριτική.

Η ανάκριση, το έγκλημα και το μυστήριο, ήταν τα μυστικά της σημερινής δοκιμασίας.

Αρχικά λοιπόν, στο σπίτι του GNTM, η Ζεν με την Ηλιάνα «συνέλαβαν» τα μοντέλα και τους παρουσίασαν την «εγκληματική τους ενέργεια» την οποία έπρεπε να αποδώσουν σε μία μόλις λήψη, με μία και μοναδική γκριμάτσα.

Η Ξένια, κατάφερε να αποσπάσει τα καλύτερα σχόλια και να κερδίσει το έπαθλο των 300 ευρώ.

Ωστόσο, η μάχη δεν σταμάτησε εδώ! Στο δωμάτιο του ανακριτή, οι 7 καλύτεροι, κλίθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που «άναψαν φωτιές».

GNTM 6: Τέλος χρόνια για τον Εντουάρντο

Στο σετ, οι διαγωνιζόμενοι, φωτογραφήθηκαν με την Ηλιάνα, τη Ζεν, τον Άγγελο και την Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ ανάμεσά τους κρατούσαν και διεκδικούσαν το «αντικείμενο του πόθου τους».

Τα ζευγάρια, τα χώρισε η Ειρήνη βάση στρατηγικής, ενώ δεν έλειπαν και τα αρνητικά σχόλια ως προς τις αποφάσεις της.

Στην κορυφή της σημερινής δοκιμασίας, βρέθηκε με διαφορά ο Ανέστης, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο με την πόζα – όσο και με την έκφραση. Η ένταση, το καλλίγραμμο σώμα και ο δυναμισμός, τον έκανε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τη θέση στην τελική εξάδα του διαγωνισμού.

Στον αντίποδα ωστόσο βρέθηκε ο Εντουάρντ, ο οποίος έχοντας την πιο αδύναμη προσπάθεια, αποχώρησε από το πλατό γεμάτος αναμνήσεις και νέες εμπειρίες.

Η μάχη δεν σταματάει εδώ. Αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 19 του μηνός, η ένταση κορυφώνεται και η αγωνία «χτυπάει κόκκινο».

Ποιος είναι ο επόμενος που θα αναρριχηθεί στο βάθρο;