Δύο ημέρες θα κραρήσουν τα καιρικά φαινόμενα και λίγο αργότεα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη αναμένεται νέα έτονη κακοακιρία.

Παραμένουμε στο ίδιο καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open. Κλλέαρχο Μαρουσάκη. Ήπιος ο καιρός, αν εξαιρέσουμε τις χαμηλές θερμοκρασίες, νωρίς το πρωί, αλλά και τις πυνκές ομίχλες που θα μας συνοδεύουν μέχρι και την αυριανή ημέρα, οπότε θα αρχίζει να αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να οδηγηθούμε σε ένα πιο φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Σήμερα, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Θα έχουμε όμως και λίγες συννεφιές, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές κοντά στην Κέρκυρα. Οι ομίχλες δύσκολα θα διαλύονται από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια.

Περνάει μία μικροδιαταραχή από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας γι'αυτό και θα έχουμε και λίγες αραιές συννεφιές.

Από το Σάββατο, μας έρχεται πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, οπότε και θα δούμε περισσότερες και εντονότερες βροχές, κυρίως όμως προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Ήπιοι οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο. Καλοτάξδιξες οι θάλασσες χωρίς αξιόλογο πεδίο ανέμων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάνει πολύ κρύο, ξεκινάμε με θερμοκρασίες κοντά στο 0 στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Επικρατούν συνθήκες παγετού.Τσουχτερό το κρύο και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Ακόμη και στα νησιά ο υδράργυρος δεν ξεπερνάει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Το μεσημέρι η θεμροκρασία θα ανέβει αλλά και πάλι θα είμαστε κατά κανόνα κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου.

Περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, εκεί θα διαλυθούν οι ομίχλες δύσκολες. Και αύριο θα έχουμε πολύ πυκνές ομίχλες από τη Λαμία και πιο βόρεια, πράγμα που θα εμποδίσει τον υδράργυρο να ανέρβει πιο πάνω.

Στην Αττική, πολύ κρύο νωρίς το πρωί , αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, αργά το μεσημέρι κοντά στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια, ομίχλες και λίγες συννεφιές. Προσοχή στην περιορισμένη ορατότητα και στην σχετική υγρασία. Κάνει πολύ κρύο στα προάστια της πόλης, στο κέντρο είμαστε κοντά στους 4 με 6 βαθμούς για να φθάσει το μεσημέρι κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η αυριανή ημέρα είναι μια ημέρα με ήπιες καιρικές συνθήκες, όμως θα κάνει πολύ κρύο νωρίς τι πρωί και το βράδυ. Οι ομίχλες θα είναι ιδιαίτερα πυκνές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και μέσα στο Αιγαίο.

Το Σάββατο έρχεται το βαρομετρικό χαμηλό από μία θαλάσσια έκταση βόρεια της Αφρικής.

Αυτό το βαρομετρικό θα κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά και τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν να περνάει από τα βορειότερα τμήματα της χώρα μας.

Επομένως το Σάββατο, θα είναι μία ημέρα μέσα στην οποία θα αρχίσει ο καιρός από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι συννεφιές θα κυριαρχούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και το μεσημέρι - απόγευμα οι βροχές θα είναι περισσότερες και εντονότερες, κυρίως πος τα ανατολικάκαι νότια θαλάσσια τμήματα.

Αυτή η κακοκαιρία, θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες ραγδαιότητες, προς την περιοχή της νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα.

Ίσως κάποιες καταιγίδες περάσουν και από τα νοτιότερα τμήματα του νομούς Αττικής.

Το Σάββατο, νότια και νοτιοανατολικά θα έχουμε βαρύ καιρός με έντονες βροχές και καταιγίδες, και λίγο πιο βόρεια(Θεσσαλία, Μακεδονία, Σποράδες, Χαλκιδική) θα επικρατήσει ένας άλλος τύπος καιρού, με μικρότερες εντάσεις και λιγότερο νερό.

Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα εντοπίζεται στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και η περιοχή της Αττικής, θέτει υποψηφιότητα για κάποιες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Θα φθάσουμε με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, αρκετές βροχές και χιόνια κονντά στα βουνά μας.

Οσο πηγαίνουμε κοντά στην νέα χρονιά θα βλέπουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και ίσως τα χιόνια, ίσως κατέβουν σε χαμηλότερο υψόμετρο το Σαββατοκύριακο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df13br7m0yn5?integrationId=40599y14juihe6ly}