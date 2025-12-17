Τα μοντέλα του GNTM 6 σε ρόλο «σεσημασμένων» εγκληματιών.

Η ώρα της κρίσης για το GNTM 2025, είναι μία ανάσα μακριά και τα μοντέλα, έρχονται αντιμέτωπα με μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές δοκιμασίες αποχώρησης.

Λίγο νωρίτερα, οι διαγωνιζόμενοι, έπρεπε να δώσουν στο φακό την πιο έντονη έκφρασή τους για να αποδώσουν το «έγκλημα» που «διέπραξαν», ενώ η Ζεν και η Ηλιάνα έκριναν πως η Ξένια, τα κατάφερε καλύτερα από όλους.

Αμέσως μετά, ένας – ένας, απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή οι οποίες «άναψαν» φωτιές μεταξύ των καλύτερων επτά.

Στο σήμερα ωστόσο, οι καλύτεροι του διαγωνισμού, μπήκαν στο πλατό όπου και αντίκρισαν ένα διαφορετικό σετ, άκρως εντυπωσιακό, έναν τόπο… εγκλήματος.

GNTM 6: Η πιο εντυπωσιακή δοκιμασία αποχώρησης

Οι «σεσημασμένοι» λοιπόν, καλούνται να ποζάρουν έχοντας στο πλευρό τους τον Άγγελο, την Ζεν, την Ηλιάνα και την… Μπέττυ Μαγγίρα.

Η ηθοποιός, έφτασε στο πλατό με σκοπό να βοηθήσει τους «εγκληματίας», έτσι ώστε να μάθουν να ποζάρουν και ταυτόχρονα να πετύχουν τον κατάλληλο μορφασμό.

Δεν περιορίζεται σε συμβουλές, αλλά συμμετέχει ενεργά στις λήψεις τριών μοντέλων, υποδυόμενη το «αντίπαλο δέος» τους και δοκιμάζοντας σε πραγματικό χρόνο την ικανότητά τους να σταθούν ισάξια μπροστά στον φακό.

Έτσι λοιπόν, οι τρεις που απομένουν αναμετρώνται απευθείας με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε μια fashion μονομαχία υψηλών εντάσεων.

Η Ειρήνη, ως νικήτρια του προηγούμενου πλατό, αποφάσισε ποιος θα αναμετρηθεί με ποιον από τους κριτές, ενώ αμέσως μετά μοίρασε τα proops ή διαφορετικά, τα «αντικείμενα του πόθου» τους.

Η Ξένια, για μία ακόμη φορά, βρίσκεται στο στόχαστρο καθώς η Είρηνη, την επέλεξε έτσι ώστε να αναμετρηθεί πρώτη. Εκείνη όμως έχει στο πλευρό της την Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία με την υποκριτική της εμπειρία τη βοηθά να μπει απόλυτα στο concept.

Η Κατερίνα Τσατσάνη, ως φωτογράφος, καλείται να πετύχει το τέλειο κλικ με σκοπό να αναδειχθεί η καλύτερη φωτογραφία του σετ, αλλά και η πιο αδύναμη προσπάθεια.

Ποιος όμως είναι εκείνος που δεν θα φτάσει στους ημιτελικούς;