Στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων ο ρωσικός τομέας ενέργειας.

Η Ουάσινγκτον ετοιμάζει νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που θα βάζουν στο στόχαστρο τον τομέα της ενέργειας, σε περίπτωση που η Μόσχα απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει νέες αποφάσεις που αφορούν κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Ο ρόλος των κρατικών υπηρεσιών είναι να προετοιμάζουν επιλογές για υλοποίηση από τον πρόεδρο», συμπλήρωσε.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές που μεταξύ άλλων θα βάζουν στο στόχαστρο τάνκερ του λεγόμενου σκιώδους στόλου που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη μεταφορά του πετρελαίου που εξάγει, όπως και όσους διευκολύνουν τέτοιες συναλλαγές, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ακόμα και εντός της εβδομάδας, αναφέρει ακόμα το δημοσίευμα, που συμπληρώνει ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε αυτό το ζήτημα με Ευρωπαίους πρεσβευτές.

«Είναι κατηγορηματικά ψευδές το συμπέρασμα ότι έχουν ληφθεί οι όποιες αποφάσεις αναφορικά με μελλοντικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Όπως λέμε εδώ και μήνες, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι προς υποστήριξη των ακούραστων προσπαθειών του προέδρου Τραμπ να σταματήσουν οι άσκοποι σκοτωμοί και να επιτευχθεί μια μόνιμη ειρήνη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ερώτηση για το δημοσίευμα του Bloomberg, από το Κρεμλίνο απάντησαν ότι δεν το έχουν δει, όμως επεσήμαναν ότι οι όποιες κυρώσεις θα βλάψουν τις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.