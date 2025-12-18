Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τα προβλήματα της καθημερινότητα των πολιτών, όσο κι αν προσπαθεί (;) να πείσει για το αντίθετο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν και εξήρε τα δικά του «πολιτικά επιτεύγματα» κατά το πρώτο έτος της (δεύτερης) θητείας του στον Λευκό Οίκο, σε μια 18λεπτη ζωντανή ομιλία προς τον αμερικανικό λαό την Τετάρτη, προσπαθώντας να ανατρέψει τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας και να πείσει ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν έχει ξαναδεί ποτέ ο κόσμος».

«Πριν από έναν χρόνο, η χώρα μας ήταν νεκρή. Ήμασταν εντελώς νεκροί», είπε ο Τραμπ. «Η χώρα μας ήταν έτοιμη να καταρρεύσει εντελώς. Τώρα είμαστε η πιο "καυτή" χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε.

Ακολουθούν 4 συμπεράσματα του CNN από το διάγγελμα Τραμπ:

1. Πλέον όλα θα περιστρέφονται γύρω από τον Μπάιντεν

Σε περίπτωση που υπήρχαν αμφιβολίες, ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι οι τοποθετήσεις του θα περιλαμβάνουν σχεδόν πάντα ένα όνομα που αρχίζει από Μ: Μπάιντεν.

Ο Τραμπ συνέκρινε επανειλημμένα τα οικονομικά και τα πληθωριστικά στοιχεία των ΗΠΑ επί θητείας του με αυτά του προκατόχου του. Τα στοιχεία επί Τζο Μπάιντεν ήταν σημαντικά χειρότερα, σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία προκάλεσε οικονομική αναταραχή και αύξηση του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.

Ο Τραμπ μπήκε κατευθείαν στο «ψητό», ξεκινώντας την ομιλία του ως εξής: «Πριν από έντεκα μήνες, κληρονόμησα ένα χάος και το διορθώνω».

«Ο υψηλός πληθωρισμός συνέβη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των Δημοκρατικών», πρόσθεσε ο Τραμπ, «και τότε άρχισα να ακούω για πρώτη φορά τη λέξη "προσιτότητα"».

Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος αναφέρθηκε στον Μπάιντεν πάνω από έξι φορές.

Πρόκειται για μια στρατηγική που εκ πρώτης όψεως φαίνεται λογική. Ίσως οι Αμερικανοί να δείξουν περισσότερη κατανόηση στον Τραμπ αν πιστέψουν ότι πραγματικά είχε να αντιμετωπίσει μια τόσο άσχημη κατάσταση.

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει. Άλλωστε, μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News έδειξε ότι το 62% των ψηφοφόρων θεωρεί τον Τραμπ περισσότερο υπεύθυνο για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, σε σχέση με τον Μπάιντεν (32%). Και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα οικονομικά στοιχεία του Τραμπ είναι κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που είχε ο Μπάιντεν.

2. Αρχίζει να ακούει τους συμβούλους του, αλλά...

Οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν ο Αμερικανός πρόεδρος να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των Αμερικανών σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση, αντί να προσπαθεί απλώς να πείσει τον κόσμο ότι τα πράγματα είναι υπέροχα (κάτι που η συντριπτική πλειοψηφία δεν πιστεύει).

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρει να ακολουθήσει τις συμβουλές των συμβούλων του. Το θέμα (οι οικονομικές δυσκολίες του αμερικανικού λαού) φαίνεται να τον κουράζει.

Η προγραμματισμένη ομιλία την Τετάρτη το βράδυ ήταν πιθανώς πιο κοντά σε αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι σύμβουλοι - δεν ήταν μια υπερβολικά... χαρούμενη ομιλία του Τραμπ. Ωστόσο ήταν εμφανές ότι - για ακόμη μία φορά - ο Τραμπ δεν ήταν πραγματικά συγκεντρωμένος. Η εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου ήταν ένα... χάος.

Ο πρόεδρος έβγαλε την ομιλία με ένα ρυθμό που φαινόταν πολύ γρήγορος για αυτόν. Φαινόταν σαν να φώναζε, με τον ήχο να παραμορφώνεται μερικές φορές. Και αρκετές φορές μπέρδεψε τις γραμμές καθώς διάβαζε το κείμενο στον τηλεοπτικό υποβολέα.

Σε ένα σημείο, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωνε νέα μερίσματα ύψους 1.776 δολαρίων για τα μέλη του στρατού, αρχικά διάβασε τον αριθμό των μελών του στρατού (1,45 εκατομμύρια) ως «περισσότερα από χίλια τετρακόσια πενήντα χιλιάδες».

Μετά την ομιλία, ο Τραμπ ρώτησε την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, πώς τα πήγε με το χρονοδιάγραμμα του διαγγέλματος - σαν να είχε περιορισμένο χρόνο και έπρεπε να τα προλάβει όλα. Αυτό ήταν σίγουρα το συναίσθημα που άφησε το διάγγελμα.

Η Γουάιλς επιβεβαίωσε: «Σου είπα 20 λεπτά και δεν το ξεπέρασες».

3. Γράφει την Ιστορία... όπως τον βολεύει

Είναι πάντα αξιοσημείωτο το πώς, ακόμα και όταν ο Τραμπ διαβάζει ένα κείμενο, αυτό περιέχει ισχυρισμούς που δεν θα περνούσαν ποτέ από έναν ερασιτέχνη ελεγκτή γεγονότων.

Στο πρώτο λεπτό της ομιλίας του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ανέλαβε την προεδρία με τον «χειρότερο πληθωρισμό των τελευταίων 48 ετών, και κάποιοι θα έλεγαν τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας μας». (Ο πληθωρισμός εκείνη την εποχή ήταν περίπου 3%, που απέχει πολύ από... τον χειρότερο της Ιστορίας). Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν άφησε σχεδόν 12.000 δολοφόνους να περάσουν τα σύνορα (ψευδές). Και ισχυρίστηκε ότι «εκλέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία» το 2024 (δεν κέρδισε καν την πλειοψηφία των ψήφων του λαού, και το περιθώριο των εκλογικών ψήφων του ήταν χαμηλό, ιστορικά).

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι μείωσε τις τιμές των φαρμάκων κατά... εκατοντάδες ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που δεν είναι δυνατό.

Επίσης, υπερέβαλε κατά πολύ τόσο αναφορικά στα ποσοστά εγκληματικότητας και παράνομης μετανάστευσης επί Μπάιντεν, όσο και στα δικά του επιτεύγματα σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων.

4. Η «κενή» ομιλία Τραμπ πρόδωσε τις ανησυχίες του Λευκού Οίκου

Ελάχιστα από όσα είπε ο Τραμπ ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτα. Τα περισσότερα είναι γνωστά σε όσους παρακολουθούν τις δηλώσεις του.

Το μόνο νέο που περιείχε το διάγγελμα ήταν τα επιδόματα προς τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και μια αόριστη υπόσχεση για «τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη στέγαση στην αμερικανική ιστορία»... κάποια στιγμή μέσα στο νέο έτος.

Και το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Γιατί αυτή η ομιλία μεταδόθηκε σε ώρα υψηλής τηλεθέασης;

Το βέβαιο είναι ότι ο Λευκός Οίκος δείχνει νευρικός, καταλήγει η ανάλυση του CNN.

{https://www.youtube.com/watch?v=DpLvGmPetds}