Από την 1η Ιανουαρίου, τα αντισυλληπτικά θα υπόκεινται σε ΦΠΑ 13%,

Η Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες επιβάλει φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε προφυλακτικά και άλλα αντισυλληπτικά, καθώς η χώρα προσπαθεί να αυξήσει το ποσοστό γεννήσεων και να εκσυγχρονίσει τη φορολογική της νομοθεσία.

Από την 1η Ιανουαρίου, τα προφυλακτικά και τα αντισυλληπτικά θα υπόκεινται σε συντελεστή ΦΠΑ 13% - τα συγκεκριμένα αγαθά εξαιρούνταν από τότε που η Κίνα εισήγαγε τον ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο το 1993.

Ο ΦΠΑ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% των συνολικών φορολογικών εσόδων της Κίνας.

Ενώ για περισσότερα από 30 χρόνια είχε επιβάλλει την πολιτική του ενός παιδιού, η Κίνα την τελευταία δεκαετία εισάγει μια σειρά από κίνητρα για να παρακινήσει τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα παιδιά, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τα ποσοστά γεννήσεων.

Σήμερα κάθε ζευγάρι επιτρέπεται να έχει έως τρία παιδιά.

Σε αρκετές επαρχίες προσφέρονται εκπτώσεις για θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ορισμένες τοπικές αυτοδιοικήσεις δίνουν στους νεόνυμφους επιπλέον ημέρες άδειας μετ' αποδοχών για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παντρευτούν.

Ωστόσο, η αύξηση των των τιμών σε προφυλακτικά και αντισυλληπτικά έχει γίνει αντικείμενο χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

