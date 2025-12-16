Η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως και τις 27 Φεβρουαρίου.

Παράταση έως τις 25 Φεβρουαρίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2024, σύμφωνα με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή (Α1179/2025).

Η απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκούς χρόνου για τους φορολογούμενους, προκειμένου να εκπληρώσουν ορθά και έγκαιρα τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις, ενόψει της επικείμενης τροποποίησης των συντελεστών φορολόγησης που αφορούν το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές, Φορολογικές Υπηρεσίες, Πλοία και Ναυτιλιακές Εταιρείες, Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, επιλέγοντας τις σχετικές κατηγορίες που αφορούν θέματα πλοίων, ναυτιλιακών εταιρειών και φορολογίας πλοίων δεύτερης κατηγορίας.