Δριμεία επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλά σε Βοδίδη - Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι αν η ίδια δηλώνει «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Συνέχισε αναφερόμενος στον Μάκη Βορίδη λέγοντας πως «ξέχασε ότι ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα προκλητικά δήλωσε: «Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε».

Ξεχνά τις υπογραφές του στις αυξήσεις των υπό κατανομή επιδοτούμενων βοσκοτόπων. Ξεχνά πως όταν ανέλαβε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρέλαβε 352.000 επιδοτούμενους βοσκότοπους, με την απόφαση του το 2019 τους αύξησε σε 670.000 και με την απόφαση του 2020 τους εκτόξευσε σε 1.569.000 βοσκότοπους!».

Αναφερόμενος στον Παύλο Μαρινάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως «ας αφήσει τους φθηνούς συμψηφισμούς και ας βρει λίγα λόγια να σχολιάσει:

- με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;

- πώς γίνεται η επιτελική κυβέρνηση που δεν άφηνε τίποτα …στην τύχη, να μην ξέρει τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κατά καιρούς υπουργοί Επικρατείας να μην έχουν ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη για όσα φοβερά "διαπίστωναν";»