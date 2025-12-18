Τι απάντησε στην Μιλένα Αποστολάκη και στο ΠΑΣΟΚ.

«Καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχα, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών», κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Η μόνη επαφή που είχε, όπως είπε με το ζήτημα ήταν πως συμμετείχε ως υπουργός Επικρατείας σε δύο συσκέψεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, ώστε να συζητηθεί και να αντιμεπιστεί το ζήτημα της αντιδικίας μεταξύ του Ευάγγελου Σημανδράκου και του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, όπως είχε αναδείξει μέσω επιστολών του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία ανέφερε πως «το περιεχόμενο της επιστολής δεν εξαντλείται στη σύγκρουση με τον υπουργό, αλλά αφορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη λειτουργία πληρωμών και κάνει σαφή νύξη για τις καταβολές στην Κρήτη», ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως κρίσιμο το κρίσιμο ήταν η σύννομη λειτουργία των πληρωμών, οι οποίες έγιναν «με σωστό τρόπο όπως έκρινε ο κ. Σημανδράκος».

«Στη συζήτησή μας, το κυρίαρχο ήταν ότι του δόθηκε η κατεύθυνση να πράξει το σωστό και σύννομο», τόνισε ενώ απαντώντας για το αν «ανησύχησε ή έκανε κάτι για τις δηλώσεις του Λευτέρη Αυγενάκη εναντίον του Ευάγγελου Σημανδράκου, σημείωσε πως η συνάντηση έγινε για να βρεθεί τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του πολιτικού του προϊστάμενου.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, «αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ;», είπε ότι «εκ του αποτελέσματος υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος και αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι «έγιναν πολλά, τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας, κάτι που σημαίνει αποτυχία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ολοκλήρωσή της εξέτασής του από τον Μακάριο Λαζαρίδη, η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε την ΝΔ ότι κυκλοφόρησε non paper πριν ολοκληρωθεί η κατάθεσή του, με τον εισηγητή της πλειοψηφίας να κάνει λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Παπασταύρου σήμερα παραδέχτηκε αυτό που γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση απέτυχε, ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο.

Ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την κατάθεσή του παραδέχθηκε την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ύπαρξη σκανδάλου στον οργανισμό, χωρίς όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο αποποιούνται κάθε ευθύνης τους οι αρμόδιοι υπουργοί, κ. Βορίδης και κ. Αυγενάκης.

Ο κ. Παπασταύρου ισχυρίστηκε ότι στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μαξίμου παρουσία των κ.κ. Σημανδράκου, Μπρατάκου και Βορίδη, ο κ. Σημανδράκος ενημέρωσε αποκλειστικά για το σοβαρό θέμα της έλλειψης συνεργασίας με τον αρμόδιο υπουργό, κ. Αυγενάκη. Όπως όμως σαφώς προκύπτει από τις επιστολές του κ. Σημανδράκου, αλλά και από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προβληματικές πληρωμές ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης όπου και εκλέγεται ο κ. Αυγενάκης. Ωστόσο, ο κ. Παπασταύρου επιχείρησε να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι δεν τέθηκε κανένα ζήτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το συμπέρασμα της επιστολής αγνοώντας το συνολικό περιεχόμενό της!



Ο κ. Παπασταύρου παραδέχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε ενημερωθεί από τον κ. Μπρατάκο για το περιεχόμενο αυτών των συναντήσεων. Δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, η επαναλαμβανόμενη δήλωση του πρωθυπουργού ότι δεν είχε καμία γνώση για τα ζητήματα που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο να χαρακτηριστεί «εγκληματική οργάνωση» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον πρωτογενή τομέα της χώρας σε κατάρρευση. Πόσο αξιόπιστος είναι ο κύριος Μητσοτάκης όταν δηλώνει ότι «το πάρτι τελείωσε» ενώ είχε απόλυτη γνώση του πάρτυ πολλούς μήνες πριν;

Ακολουθώντας το γνωστό δόγμα της ΝΔ «δεν ήξερα, δεν είδα, δεν ενημερώθηκα», ο κ. Παπασταύρου αρνήθηκε να σχολιάσει το «πραξικόπημα» Μπαμπασίδη, στελέχους της ΝΔ, στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο ακύρωσε αποφάσεις του διορισμένου με διαδικασία ΑΣΕΠ Προέδρου, Σημανδράκου καθώς επίσης τη λειτουργία του πρώην Αντιπροέδρου του Οργανισμού κ. Ζερβού, κομματάρχη του κ. Αυγενάκη, ο οποίος με βάση τις επισυνδέσεις κανονίζει με τον υπουργό να κρύψει καταγγελίες για 7-8 μήνες.

Παραδέχτηκε παρ' όλα αυτά ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο και ότι οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε σχέση με τις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΑΤ υπήρξαν ατυχείς. Ο κ. Παπασταύρου σήμερα παραδέχτηκε αυτό που γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση απέτυχε, ότι υπάρχει σοβαρό πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο.

Κατάλογος μαρτύρων από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν και να εξεταστούν, αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής το νέο έτος.

Όπως επισήμαναν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για την ορθή λειτουργία της επιτροπής, είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της να γνωρίζουν πριν το κλείσιμο της Βουλής, ποιοι μάρτυρες και με ποια σειρά θα κληθούν στην επιτροπή το νέο έτος. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, θα συνιστά άλλη μια μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να φέρει προ τετελεσμένων τους Βουλευτές της αντιπολίτευσης και να καλέσει αποκλειστικά τους μάρτυρες που επιθυμεί .

Ο κατάλογος μαρτύρων που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ: