Ο Σταύρος Παπασταύρου παραδέχτηκε ότι «έγιναν πολλά, τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας, κάτι που σημαίνει αποτυχία».

«Καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχα, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών», κατέθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Η μόνη επαφή που είχε, όπως είπε με το ζήτημα ήταν πως συμμετείχε ως υπουργός Επικρατείας σε δύο συσκέψεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, ώστε να συζητηθεί και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αντιδικίας μεταξύ του Ευάγγελου Σημανδράκου και του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, όπως είχε αναδείξει μέσω επιστολών του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία ανέφερε πως «το περιεχόμενο της επιστολής δεν εξαντλείται στη σύγκρουση με τον υπουργό, αλλά αφορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λειτουργία πληρωμών και κάνει σαφή νύξη για τις καταβολές στην Κρήτη», ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως το κρίσιμο ήταν η σύννομη λειτουργία των πληρωμών, οι οποίες έγιναν «με σωστό τρόπο όπως έκρινε ο κ. Σημανδράκος».

«Στη συζήτησή μας, το κυρίαρχο ήταν ότι του δόθηκε η κατεύθυνση να πράξει το σωστό και σύννομο», τόνισε ενώ απαντώντας για το αν «ανησύχησε ή έκανε κάτι για τις δηλώσεις του Λευτέρη Αυγενάκη εναντίον του Ευάγγελου Σημανδράκου, σημείωσε πως η συνάντηση έγινε για να βρεθεί τρόπος επικοινωνίας μεταξύ του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του πολιτικού του προϊστάμενου.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, «αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ;», είπε ότι «εκ του αποτελέσματος υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος και αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι «έγιναν πολλά, τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας, κάτι που σημαίνει αποτυχία».

Μετά την ολοκλήρωσή της εξέτασής του από τον Μακάριο Λαζαρίδη, η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε την ΝΔ ότι κυκλοφόρησε non paper πριν ολοκληρωθεί η κατάθεσή του, με τον εισηγητή της πλειοψηφίας να κάνει λόγο για επικοινωνιακά παιχνίδια του ΠΑΣΟΚ.