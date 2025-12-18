Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 13χρονης καθώς διαπιστώθηκε πως είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Νέο περιστατικό άγριου bullying σημειώθηκε χθες (17/12) στο 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, όταν μια 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε λεκτική και σωματική επίθεση από δύο συνομήλικες, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγήτρια, η οποία ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του θύματος. Η μητέρα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής και υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δύο κοριτσιών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η μία εκ των φερόμενων δράστιδων, 13χρονών είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στις 17/10/2025, όταν εξανάγκασε ένα άλλο κορίτσι στην ίδια περιοχή να γονατίσει μπροστά της, να την βιντεοσκοπήσει και την χαστούκισε. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 13χρονης που είχε προηγούμενο ιστορικό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για το περιστατικό. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.